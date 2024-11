Serie D. Bertoli: "I miei gol per il sogno della Varesina»

VENEGONO (Varese)

Delle ventotto reti complessivamente realizzate fino a questo momento dalla Varesina, ben dodici (con due rigori), ovvero quasi la metà, portano la sua firma. Marco Bertoli, 25 anni, si è sinora rivelato il valore aggiunto del reparto avanzato rossoblù. E la sua capacità di parlare fluentemente e senza incantarsi la lingua del gol ha indubbiamente inciso in modo significativo sinora sul primo posto dei rossoblù nel girone B della serie D con ventisette punti. Basti pensare alla tripletta rifilata al Crema nell’ultima domenica (5-2 il risultato finale) che ha proiettato la squadra di Spilli in vetta, nella sfida tra capocanninieri del campionato (il cremino Obunike è a quota 9, Bertoli). Tra lui e la Varesina il feeling è granitico: "Qui mi trovo benissimo – esordisce – è una società ambiziosa e fatta da persone veramente competenti. La squadra è attrezzata per fare bene e se la può giocare con tutti, come fino a questo momento credo sia stato dimostrato". Sulle potenzialità del sodalizio del presidente Aquilino Di Caro scommette a occhi chiusi. Certo, c’è il rammarico per qualche punto perso, ma la strada maestra è stata tracciata e guai a smettere di seguirla. "Ci sono alcune partite dove ti aiuta la fortuna – prosegue Bertoli – e altre dove invece ti resta il rammarico per non aver centrato la vittoria, ogni campionato è così. Con la Folgore Caratese, ad esempio, ci è girata bene anche se eravamo in dieci, con Desenzano e Pro Sesto (doppio ko per 1-0) abbiamo purtroppo lasciato punti per strada". Il citare la concorrenza gli apre la strada per elencare quelle che, a suo avviso, sono le compagini dalle quali la Varesina dovrà guardarsi le spalle. "Oltre a Ospitaletto e Desenzano – afferma – metterei anche la Pro Palazzolo che ha una grandissima rosa".

Bertoli ha trovato nella Varesina un’oasi ideale per proseguire una carriera che, partita con le giovanili dell’Atalanta, dove ha militato nella formazione Under 17, annovera già parecchie esperienze. Al Villafranca, in Serie D, 13 gol nel 2018/2019 gli valgono la chiamata tra i professionisti della FeralpiSalò. In C fa esperienza anche a Grosseto, in D segna con Ambrosiana, Franciacorta e soprattutto Virtus Ciserano Bergamo (17 centri la scorsa stagione). "Credo – conclude – che la Varesina abbia un progetto importante impostato nel tempo, con strutture sportive di ottimo livello. Le condizioni per fare bene ci sono davvero tutte". L’Ospitaletto al momento è a due punti di distanza e il sodalizio tra Venegono Superiore e Castiglione Olona sogna a buon diritto l’approdo in Serie C. Per una società nata nel 2010 e partita dalla terza categoria, prossima a festeggiare i quindici anni di esistenza l’anno prossimo, sarebbe un regalo da sogno.

Cristiano Comelli