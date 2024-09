Serie D. Città di Varese in cerca della prima vittoria. Pro Sesto a Castellanza

Le delusione per il pareggio subito in pieno recupero dalla Vogherese, dopo essere stato avanti di due reti, scotta ancora. Il Città di Varese vuole evitare il ripetersi di quest’ingenuità andando in cerca della prima vittoria stagionale nell’anticipo di oggi alle 15 al Franco Ossola contro l’Albenga. La squadra savonese si è imposta con un netto 3-1 sulla Sanremese e arriva quindi al match con i biancorossi in piena fiducia. Chi cerca invece di proseguire sulla strada maestra tracciata nel primo turno battendo la Pro Palazzolo è la Varesina. Sali e compagni troveranno l’Arconatese, deteminata a rialzare la testa dopo il clamoroso 1-4 patito all’esordio sul terreno del Sant’Angelo. La Castellanzese di Corrado Cotta cerca invece il primo sorriso della sua sua stagione ufficiale. Dopo l’estromissione dalla Coppa Italia con una sconfitta al Provasi per 1-3 contro il Club Milano e lo stop sul terreno della matricola Ospitaletto Franciacorta (0-2) alla prima di campionato, i neroverdi riceveranno la Pro Sesto (nella foto il tecnico Daniele Angellotti) reduce dalla retrocessione dalla Lega Pro. I biancocelesti vengono però da un ottimo debutto avendo superato per 3-1 allo Stadio Breda la Casatese Merate.Cristiano Comelli