Serie D: derby di Crema negato ai supporter ospiti. La Pro Sesto senza tifosi

Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano per la gara di Serie D tra Crema e Pro Sesto, in programma domenica 8 dicembre allo Stadio Voltini.

Il provvedimento è stato emesso dal Prefetto della Provincia di Cremona Antonio Giannelli, in linea con le determinazioni del Ministero dell’Interno ed all’esito delle riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, al fine di prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico.

La Pro Sesto è reduce dalla sconfitta casalinga (0-2) con la capolista Ospitaletto che l’ha fatta scivolare all’ottavo posto, a quota 25 punti, a nove lunghezze, dalla vetta rendendo ancora più complicato il cammino verso le posizioni di vertice.

Intanto una buona notizia sul fronte giustizia sportiva: dopo la squalifica di quattro turni ad Alessandro Sala (una già scontata contro l’Ospitaletto) la restante pena è stata sospesa dalla Corte Federale d’Appello. Sala sostiene di essere stato insultato dall’arbitro Caggiari, durante la sfida col Club Milano, con frasi come "ti venisse un tumore". R.S.