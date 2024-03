Serie d: finisce 0-1. Orvietana, passo falso in casa. La Sangiovannese passa alla fine del primo tempo

ORVIETANA

SANGIOVANNESE

ORVIETANA: Marricchi, Lorenzini, Congiu, Siciliano (77’ Orchi), Gomes (46’ Marsilii), Mafoulou (77’ Ciavaglia), Greco, Proia, Stampete (46’ Manoni), Santi, Fabri (81’ Di Natale). All.: A. Rizzolo.

SANGIOVANNESE: Timperanza; Farini, Antezza, Masetti, Rotondo (73’ Cicarevic), Massai (65’ Nannini), Baldesi, Romanelli (85’Disegni), Gianassi; Benucci, Bartolozzi (62’ Di Rienzo).All.: A. Rigucci.

Arbitro: Bruschi di Ferrara (Orlando – Sciotti).

Rete: 46’pt Gianassi.

ORVIETO – E’ stato sufficiente un gol, quello messo a segno da Gianassi all’ultimo secondo del primo tempo, per rimettere in discussione i progetti dell’Orvietana. Adesso, con la quota salvezza distante otto punti, i play out tornano quale discorso più attuale. Colpa, tanto per dire, ma soprattutto merito degli azzurri della Sangiovannese che, a differenza dei biancorossi, hanno indovinato tutto. Stavolta, che bisognava fare la partita in una gara fondamentale, sono riapparse le lacune già evidenziatesi nella precedente apparizione al Muzi, con il Cenaia, dove era servito un penalty per spianare la strada verso il successo. L’Orvietana, rivisitata per il rientro di Santi e la squalifica di Ricci, è parsa avere una marcia in meno per la poca fluidità della manovra e i riflessi abbastanza ritardati nell’andare alla conquista della palla. Come se, i giocatori non avessero del tutto smaltito il lavoro della settimana. Tolto Marricchi, autore della consueta, buona prestazione, il pacchetto difensivo, dove si è vista la mancanza del "piede buono" di Ricci, ha accusato qualche sbavatura. In mezzo, la generosità di Greco non può bastare, specie se il rendimento degli altri scende sotto la media. Gli ospititrovano la rete che vale la partita alla fine del primo tempo. La difesa va in tilt, Benucci prova a castigare Marricchi che si salva, ribattendo con bravura ma nulla può sul tap in successivo di Gianassi. Nella ripresa, Rizzolo prova a tornare all’antico. Ma la Sangiovannese tiene.

Roberto Pace