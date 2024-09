Serie D. Fosso, c’è un’altra big ad attendere. Sfida in casa dell’ambizioso Chieti

Seconda giornata di campionato e prima trasferta per il Fossombrone. Ad attendere il club del presidente Nardini c’è il Chieti, una delle tante big del girone. "Affrontiamo un avversario in salute – spiega l’allenatore, Michele Fucili – che ha vinto all’esordio e che con gli ultimi acquist, tra cui Donsah, ex Serie A reciterà un ruolo da protagonista. Abbiamo diversi giocatori in dubbio e alcuni difficilmente recupereranno, tra cui Procacci, Pandolfi R., Kyeremateng e Fraternali. Vogliamo dare seguito alla bella presentazione di domenica scorsa e cercare anche fuori casa di avere personalità e idee chiare in campo. Dobbiamo crescere e migliorare sapendo che ogni partita è gara a sé".

"Ci attende – aggiunge il direttore generale dei metaurensi, Marco Meschini – una partita su una grande piazza che dopo il cambio di proprietà e visto l’entusiasmo dei tifosi vorrà dare continuità alla vittoria di Avezzano. Noi ci approcciamo a tutto ciò con estrema attenzione, cercheremo di limitare gli errori e speriamo di concretizzare al massimo le occasioni".

Il Chieti sette giorni fa ha ‘schiantato’ (nel primo tempo in particolare, con 0-3 acquisito nei primi 45’) la resistenza dell’Avezzano aprendo le danze al 38’ con Gibilterra, classe 2000 assai interessante, ha poi rifinito il risultato al 42’ con Oddo (il migliore in campo) e nei 3’ di recupero ha chiuso con Fall, coronando così la prestazione del tridente offensivo. Per il match odierno l’allenatore dei neroverdi, Giovanni Ignoffo, non potrà schierare il portiere over Mercorelli (infortunatosi domenica scorsa, al suo posto Servalli) non avrà gli ultimi arrivati Falzerano e Donsah. Sarà in panchina l’attaccante Tourè, classe 2001, tesserato in settimana dopo essersi allenato con la squadra per un mese. Al seguito del Fossombrone i tifosi del Botty Club.

Così in campo (ore 15). Chieti (4-3-3): Servalli; Della Quercia, Schiavino, Caiazza, Guerriero; Di Paolantonio, Forgione, Cordova; Oddo, Fall, Gibilterra. A disp.: Aloisi, Canneva, Di Matteo, Belli. Casciano, Didio, Valentini, Arioli, Tourè. All. Ignoffo. Fossombrone (4-3-3): Bianchini; Bianchi, Urso, Giunchetti, Bucchi; Conti, Pandolfi L., Podrini; Amerighi (Satalino), Broso, Casolla. A disp: Amici, Tamburini, Torri, Famara, Camilloni, Pandolfi L., Roberti, Satalino (Amerighi). All. Fucili. La terna: arbitro Michele Buzzone di Enna, assistenti Federico Corbelli e Luca Angelini di Rimini.

Amedeo Pisciolini