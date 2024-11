Serie D. Fossombrone a Castelfidardo, il dg Meschini: "Intensità nei duelli»

Per la tredicesima giornata del girone d’andata il Fossombrone va a far visita al Castelfidardo. quotata compagine che cerca i punti per allontanarsi dalla zona che scotta. Il Castelfidardo allenato da Giuliadori sta attraversando un buon momento nonostante sette giorni fa la sua corsa, dopo 3 vittorie di fila (tra campionato e Coppa) si sia fermata a L’Aquila. Mercoledì prossimo scenderà di nuovo in campo per affrontare al ‘Bianchelli’ di Senigallia (ore 14,30) la Vigor Senigallia, gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Quanto alla gara di oggi, dice l’allenatore del Fossombrone Michele Fucili: "E’ un avversario che ci assomiglia, ha fatto il nostro stesso percorso l’anno scorso e quindi immagino l’entusiasmo che può avere, una squadra che si e rinforzata per la categoria, con giocatori importanti e soprattutto sul suo campo in sintetico è molto temibile. Sarà per noi una partita molto delicata perché veniamo da una sconfitta che magari non meritavamo ma la realtà dei fatti è che abbiamo perso, di conseguenza dobbiamo essere subito bravi, capire la gara cercare di ripartire con un risultato motivo. Sarà una parità dove servirà grande attenzione e organizzazione e soprattutto essere magari più bravi a sfruttare le occasioni che riusciremo a creare. Occorre ritrovare una compattezza difensiva, la base su cui costruire la prestazione. Abbiamo infortunato ancora Giunchetti e acciaccati Kyeremateng eTorri". Il dg Marco Meschini aggiunge: "Avversario fisico e con una identità. Dovremo essere bravi ad attenuare il loro entusiasmo casalingo e cercare con le nostre trame di gioco di mettere pressione per portare a casa ogni singolo duello. Sicuramente chi sarà più lucido e più continuo durante i 90 minuti avrà la meglio". Il Castelfidardo ha in Emmanuel Monday Nanapere il calciatore più prolifico nelle marcature (4 reti realizzate) mentre per il Fossombrone il calciatore che ha segnato di più (è anche il capocannoniere del raggruppamento) è Francesco Casolla (9 reti per lui).

Così in campo

(Stadio Castelfidardo ore 14,30)

CASTELFIDARDO: Osama. Morganti, BOccaccini, Pierantozzi, Fabbri, Baldini, Gambini, Miotto, Fossi, Braconi, Caprari.A disp: Elezaj, Nanapere, Carano, Guella, Ausili, Cotugno. All. Giuliadori.

: Bianchini, Bianchi, Procacci, Bucchi, Urso, Camilloni, Amerighi, Conti, Kyeremateng, Maroncelli, Casolla. A disp. Amici, Riggioni, Pandolfi L, Pandolfi R, Fraternali, Broso, Temperini, Satalino. All. Michele Fucili.

Arbitro: Matteo Santinelli di Bergamo, assistenti: Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.

Amedeo Pisciolini