Serie D. Fossombrone incompleto ma battagliero: "Con Campobasso serve la partita del cuore»

Per il turno infrasettimanale relativo alla 12esima giornata del girone di ritorno, il Fossombrone oggi ospita il Campobasso, team primo in classifica e reduce dal pareggio casalingo con il Vastogirardi. Considerando che il club del presidente Nardini ha fin qui giocato a testa alta e alla pari con tutte, non sarà la classifica degli avversari a impensierire i ragazzi allenati da mister Fucili. "Affrontiamo – dice lo stesso Fucili – la prima in classifica e di conseguenza è un impegno molto arduo. Veniamo da alcune sconfitte e stiamo attraversando un periodo di difficoltà, ma il morale è comunque buono perché siamo propositivi e sapevamo che avremmo incontrato periodi come questo, quindi in questo momento dovremo cercare di fornire una prestazione importante di fronte al nostro pubblico e ritrovare fiducia in noi stessi e tenere duro fino alla fine del campionato. Chiaramente dovremo essere bravi a concedere il meno possibile e concretizzare quello che ci potrà capitare durante la gara. Servirà una partita di grande cuore, organizzazione e testa".

Il Fossombrone per questo importante match dovrà fare a meno degli squalificati Conti e Germinale e dell’infortunato Pagliari in dubbio perché acciaccati Urso, Casolla e Cammilloni. Il Campobasso allenato da mister Pergolizzi scenderà probabilmente in campo il modulo 3-5-2: Esposito in porta e Bonacchi, Di Filippo, Gonzalez in difesa. A centrocampo dovrebbero operare Lombari, Maldonado, Grandis, Parisi; Coquin, Di Nardo. Sul fronte offensivo i due attaccanti Di Nardo e Coquin (oppure Rasi). All’andata vinse il Campobasso per 2 a 1 con reti di Nonni e Rasi mentre per i metaurensi segnò Conti.

Così in campo, stadio "Bonci" di Fossombrone ore 14,30.

FORSEMPRONESE (4-3-2-1): Marcantognini; Bianchi, Urso, Rovinelli, Calvosa, Bucchi, Giacchina, Procacci, Palazzi, Pandolfi R., Casolla (Battisti). A disp. Di Giorgio, Battisti (Casolla) Fagotti, Camilloni, Lorenzoni, Brigidi, Mea, Bio. All. M.Fucili.

CAMPOBASSO (3-5-2). Esposito; Di Filippo, Gonzalez, Bonacchi; Pacillo, Lombari, Maldonado, Grandis, Parisi; Coquin, Di Nardo. A disp: Di Donato, Serra, Rasi, De Cerchio, Romero, Pontillo, Persichini, Lambiaese, Abondckelet. Allenatore: Pergolizzi. Terna.

Arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano

Amedeo Pisciolini