Serie D girone A: il turno infrasettimanale. Varese, crash test con il Ligorna. Per l’Oltrepò esame NovaRomentin

Una ha in testa l’approdo in Serie C, le altre due una tranquilla salvezza. Città di Varese da una parte, Oltrepò e Vogherese dall’altra. Oggi le lombarde del girone A scenderanno in campo per la terza giornata di ritorno. Reduce da quattro acuti consecutivi e con la porta imbattuta da due turni, il Varese ospita alle 15 al Franco Ossola il Ligorna: terza contro sesta. I liguri sono reduci da tre pareggi e in serie utile da quattro gare. Il Cdv, che ha ingaggiato in settimana dall’Alcione il centrocampista Mazzola, non vuole perdere contatto dalla capolista Bra (+9) e dal Vado (+2). Dirige Giosuè Ambrosino di Torre del Greco.

Con i suoi venticinque punti in cassaforte che lo tengono per ora fuori dai playout, ma sempre a rischio di piombarci, l’Oltrepò riceve alle 14.30 i piemontesi del NovaRomentin. Questi ultimi sono quarti con trentanove punti e pensano in grande. Il sodalizio di Broni non vede una posta piena dal 15 dicembre (2-1 al Derthona a Tortona) e, in casa, addirittura dal 17 novembre (3-1 all’Asti). Arbitra Marco Burattini di Roma 1.

In piena zona a rischio è invece la Vogherese che, nelle ultime quattro gare, ha ottenuto solo due punti ed è sestultima con ventitrè punti. Losio e compagni non vincono dall’8 dicembre quando rifilarono un secco 4-1 all’Albenga. Gara affidata all’arbitro Gabriele Zangara di Catanzaro.

Cristiano Comelli