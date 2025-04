La Liga: colpaccio Valencia sul Real, ma Barcellona pareggia. Atletico ancora in corsa

Madrid 7 aprile 2025 - Giornata entusiasmante di calcio spagnolo, dove i vari campi non risparmiano sorprese in ogni zona di classifica, mentre la partita forse con più aspettative si è spenta senza reti segnate. In vetta si ferma il Barcellona sul pari contro il Betis mentre cade addirittura il Real Madrid, colpito nei minuti di recupero da un Valencia che ora prova a mettersi al riparo dalla zona retrocessione. In tutto questo festeggia l'Atletico di Diego Simeone, che continua a coltivare il proprio sogno scudetto, nonostante le speranze siano poche. In zona retrocessione vince l'Alaves, mentre il posticipo tra Levante e Osasuna potrebbe mettere a rischio nuove squadre.

L'esito delle partite del weekend

La sfida più attesa di questa trentesima giornata di calcio spagnolo era senza dubbio il posticipo della domenica, dove però le emozioni non sono pervenute. All'Estadio della Ceramica Villareal e Atheltic Club di Bilbao pareggiano per 0-0 in una sfida avara di emozioni. A nulla serve l'umo in più ai baschi negli ultimi dieci minuti, per mettere ancor più in sicurezza il proprio quarto posto. Le emozioni però ci sono state eccome al Bernabeu, dove il Real Madrid si fa battere a sorpresa dal Valencia per 1-2. Hugo Duro segna nel recupero per chiudere la gara, mentre Mamardashvili nel primo tempo salva un rigore su Vinicius, regalando così a Diakhaby la chance due minuti più tardi di mandare in vantaggio proprio gli ospiti.

Non solo la sconfitta del Real, in questo turno si ferma anche il Barcellona, costretto al pari a Montjuic da un Real Betis molto guardingo, ma non per questo meno pericoloso quando va in attacco. È solo 1-1 per i blaugrana contro i sivigliani. Contro l'altra squadra sivigliana invece vince l'Atletico Madrid in trasferta, recuperando due punti ai catalani in classifica e riaprendo le proprie speranze per il titolo. In zona Europa vince anche la Real Sociedad nella sfida contro il Las Palmas in trasferta. Il risultato finale di 1-3 rimette i baschi a due punti dal settimo posto. Una posizione in classifica occupata ora dal Celta Vigo, dopo il successo anche dei galiziani per 1-2 nella trasferta delle Baleari contro il Maiorca.

La trentesima giornata di Liga terminerà nella serata di oggi con la sfida tra Leganes e Osasuna, sfida importante per la zona retrocessione, perché un successo della formazione madrilena risucchierebbe non solo la squadra di Pamplona in zona rossa ma anche altre. Dietro infatti il successo del Deportivo Alaves per 0-1 sul Girona ha inguaiato i catalani e allo stesso modo ha fatto la vittoria debordante dall'Espanyol sul campo di Madrid del Rayo Vallecano con il risultato di 0-4. Con lo stesso risultato vince anche il Getafe sul campo del Real Valladolid, la squadra di Ronaldo il Fenomeno è sempre più sola e lontana in fonda alla graduatoria.

Risultati La Liga giornata 30

Rayo Vallecano-Espanyol 0-4: 12' Cabrera, 16 Jaen Fernandez, 72' rig. Puado, 90' Milla.

Girona-Dep. Alaves 0-1: 61' Vicente.

Maiorca-Celta Vigo 1-2: 17' Valjent (M), 53' Gonzalez (C), 72' Lopez (C).

Real Madrid-Valencia 1-2: 15' Diakhaby (V), 50' Vinicius Jr. (R), 90+5' Duro (V).

Barcellona-Real Betis 1-1: 7' Gavi (B), 17' Natan (R).

Las Palmas-Real Sociedad 1-3: 5' Oyarzabal (R), 56' Gomez (R), 60' McBurnie (L), 68' Aramburu (R).

Siviglia-Atletico Madrid 1-2: 7' Agoume (S), 25' rig. Alvarez (A), 90+3' Barrios (A).

Real Valladolid-Getafe 0-4: 1' Arambarri, 19' e 38' Terrats, 80' Duarte.

Villareal-Athletic Club 0-0.

Leganes-Osasuna: lunedì ore 21.

Classifica La Liga giornata 30

Barcellona 67, Real Madrid 63, Atletico Madrid 60, Atheltic Club 54, Villareal* 48, Real Betis 48, Celta Vigo 43, Real Sociedad 41, Rayo Vallecano 40, Maiorc 40, Getafe 39, Siviglia 36, Girona 34, Osasuna* 34, Valencia 34, Espanyol* 32, Dep. Alaves 30, Leganes* 27, Las Palmas 26, Real Valladolid 16 (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).