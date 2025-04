Bundesliga: Dortmund bussa alle porte dell'Europa, prima vittoria di Low con il Lipsia

Berlino 7 aprile 2025 - Giornata numero 28 di campionato tedesco dove si allarga la forbice tra le prime due fuggitive in classifica, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, e tutte le rivali. Le due formazioni in vetta vincono entrambe e ampliano il margine sul terzo posto, complice il ko del Francoforte. Il Dortmund si lancia in vista della Champions League maltrattando il Friburgo e si rimette in scia ad appena 5 punti dal quarto posto. In zona retrocessione torna a fare punti il Kiel, mentre l'Union Berlino prova a svincolarsi definitivamente dalla lotta per non retrocedere.

L'esito delle partite del weekend

Il weekend di calcio tedesco si apre già al venerdì sera, quando il Bayern Monaco fa un sol boccone dell'Augsburg in una netta vittoria per 1-3. Tutto facile per i bavaresi, i quali però non possono esultare fino alla fine a causa dell'infortunio patito da Musiala, costretto a uscire anzitempo. Pessima notizia per i prossimi avversari dell'Inter in Champions League. A distanza di poche ore anche il Bayer Leverkusen imita i rivali in vetta alla classifica, soffrendo, ma superando l'Heidenheim per 0-1 grazie alla rete nei minuti di recupero di Buendia.

Nel pomeriggio di sabato torna al successo anche il Lipsia, che festeggia con i tre punti il debutto casalingo in Bundes del nuovo allenatore Low. I tori infatti superano per 3-1 un Hoffenheim sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Batte un colpo il Borussia Dortmund nella trasferta di Friburgo. I gialloneri in settimana giocheranno i quarti di finale di Champions League contro il Barcellona e arrivano alla sfida lanciatissimi dopo aver maltrattato la squadra in cui milita Vincenzo Grifo per 1-4. In zona Europa si rifà sotto anche lo Stoccarda, anch'esso autore di ben quattro reti nella vittoria per 0-4 contro il Bochum.

Le sorprese non sono però mancate in questo turno di Bundesliga e una delle più inaspettate arriva dal Weserstadion, dove il Werder Brema supera per 2-0 l'Eintracht di Francoforte. Le aquile biancorosse mantengono il proprio posto però in zona Champions League, così come fa il Mainz, fermato sull'1-1 dall'Holstein Kiel. Proprio come successo a Magonza, anche il Borussia Mon. rimane impantanato sul pari nella sfida contro il St. Pauli: 1-1 che ferma la risalita dei bianconeri in classifica. La giornata numero 28 di Bundesliga si conclude con il successo casalingo dell'Union Berlino sul Wolfsburg, vittoria di misura per i capitolini che però sembra allontanarli in maniera quasi definitiva anche dalla zona retorcessione.

Risultati Bundesliga giornata 28

Augusta-Bayern Monaco 1-3: 30' Giannoulis (A), 42' Musiala (B), 60' Kane (B), 90+3' aut. Matsima (B).

Bochum-Stoccarda 0-4: 8' Chabot, 11', 48' e 85' Demirovic.

Friburgo-Borussia Dortmund 1-4: 34' Adeyemi (B), 51' Chukwuemeka (B), 68' Guirassy (B), 78' Gittens (B), 86' Eggstein (F).

Heidenheim-Bayer Leverkusen 0-1: 90+1' Buendia.

Mainz-Kiel 1-1: 34' Bernhardsson (K), 75' Weiper (M).

RB Lipsia-Hoffenheim 3-1: 11' Bischof (H), 24' Sesko (R), 43' Baku (R), 84' Poulsen (R).

Werder Brema-Eintracht Francoforte 2-0: 28' Burke, 84' Schmid.

St. Pauli-Borussia M. 1-1: 45+2' Itakura (B), 85' Afolayan (S).

Union Berlino-Wolfsburg 1-0: 63' Hollerbach.

Classifica Bundesliga giornata 28

Bayern Monaco 68, Bayer Leverkusen 62, E. Francoforte 48, Mainz 46, RB Lipsia 45, Borussia M. 44, Friburgo 42, B. Dortmund 41, Stoccarda 40, Werder Brema 39, Augusta 39, Wolfsburg 38, Union Berlino 33, Hoffenheim 27, St. Pauli 26, Heidenheim 22, Bochum 20, Kiel 18.