Serie D girone A. L’Alcione anticipa per un nuovo allungo

L’Alcione capolista nel girone A della Serie D anticipa oggi alle 14.30 l’impegno del weekend in casa dell’Alba. Gli orange meneghini non vogliono adagiarsi sugli allori dopo il successo sul Città di Varese, ma continuare inarrestabili la propria marcia verso un traguardo storico e di prestigio. "Siamo consapevoli che ci aspetta una trasferta difficile", ammonisce il tecnico Giovanni Cusatis che non vuole cali di tensione da parte dei suoi ragazzi, bravi fin qui a rimanere sul pezzo e allineati per perseguire l’obiettivo della stagione. Gioca invece domani, tornando tra le mura amiche dello stadio Franco Ossola, il Città di Varese che riceverà l’Asti puntando prima di tutto a ritrovare, dopo il confronto andato male con la prima della classe, le proprie certezze sempre con il sostegno di una tifoseria calorosa. Infine la Vogherese, dopo l’importante vittoria con l’Alba, è impegnata domani in trasferta a Pinerolo a caccia di punti preziosi in chiave salvezza. "Siamo ritornati alla vittoria dopo sei giornate - spiega mister Molluso -. Stiamo lavorando bene e dobbiamo arrivare al nostro obiettivo il prima possibile. Inizia un ciclo importante con questa partita a Pinerolo".Luca Di Falco