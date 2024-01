Serie D Girone A. L’Alcione rilancia. La seconda è a -7

Il 2024 dell’Alcione è cominciato con un nuovo slancio verso i propositi di promozione in C. Un successo fuori casa per 2-1 tra le mura dell’RG Ticino, spedendo a -12 gli avversari di giornata (che sfruttando bene il fattore campo avrebbero potuto accorciare a -6) e allungando anche sul resto della concorrenza, il Chisola ora a -7, l’Albenga a -8, il Città di Varese a -9. Nessuna delle avversarie sembra avere la continuità della capolista, per quanto ovviamente il tecnico orange, Giovanni Cusatis, provi a tenere giustamente tutti sulla corda ricordando il lunghissimo percorso che ancora attende tutte le squadre. L’uomo del momento è ovviamente Fabio Morselli, autore della doppietta decisiva domenica pomeriggio per battere i ticinesi in rimonta. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e siamo stati bravi, perché non ci siamo abbattuti dopo il loro gol ma abbiamo continuato a fare la partita come sempre - commenta Cusatis - Fabio ci ha regalato i tre punti, ma questa è la vittoria di un gruppo dove tutti sono a disposizione per raggiungere il nostro obiettivo. La classifica? Dobbiamo continuare ad avere questa umiltà sapendo che ogni gara ha le sue insidie e il girone di ritorno è sempre un campionato diverso".

Mattia Todisco