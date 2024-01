Serie D girone A. Macchina Alcione: "Pazienza e qualità»

Vola l’Alcione Milano dopo il 2-0 rifilato al Città di Varese. Gli orange torneranno in campo sabato ad Alba nell’anticipo e il tecnico Giovanni Cusatis, dopo una domenica perfetta, sottolinea le qualità del suo gruppo: "Abbiamo fatto una partita contro una squadra di valore, ma abbiamo pazienza e qualità e abbiamo legittimato la nostra vittoria - afferma -. Mancano ancora tante di partite, giocare con il Varese è sempre una gara importante e difficile, ci tenevamo a vincere per dare continuità: vincerà questo campionato chi ne avrà avuta di più. Ogni domenica è difficile, ora perciò resettiamo e pensiamo ad Alba, perché ci aspetta un match ostico". Christian Foglio, cugino d’arte di Valerio ex capitano del Legnano ora alla Rhodense, è andato a segno contro il Varese: "Abbiamo affrontato bene sotto ogni aspetto una squadra forte, sono contentissimo per il gol. Lo dedico a mio padre che ha appena compiuto gli anni. È stato emozionante vedere un grande pubblico al Kennedy". Francesco Manuzzi, anche lui a segno, aggiunge: "Questa vittoria è molto importante, non è un segnale perché stiamo giocando delle buone partite già da diverso tempo. Adesso dobbiamo continuare il nostro percorso".Luca Di Falco