Serie D: girone A. Varese vuole fare tris in casa dell’Oltrepo’. Vogherese, ora i punti

Secondo turno infrasettimanale della stagione oggi pomeriggio alle ore 15 per le tre squadre lombarde impegnate nel girone A. Match in trasferta per il Città di Varese che affronta allo stadio San Contardo di Broni il fanalino di coda Oltrepo’. La squadra di Floris cerca i tre punti e punta al vertice: in testa, al momento, il tandem Bra e Ligorna a +2. I biancorossi sono reduci da due vittorie consecutive con Imperia e Sanremese. Situazione difficile invece in casa Oltrepo’ con la giovane squadra guidata in panchina da Parolini (nella foto) alla ricerca dei primi punti stagionali. Probabile l’esordio dal primo minuto degli ultimi arrivati Costante e Carrer, prelevati rispettivamente da Real Calepina e Fanfulla, che dovranno portare personalità ed esperienza alla squadra. Scontro salvezza in Piemonte, poi, per la Vogherese che affronta il Fossano con l’obiettivo di raccogliere il primo successo stagionale. I rossoneri sono in piena crisi e questa sfida, in caso di risultato positivo, darebbe un po’ di serenità a giocatori e dirigenza dopo la pesante contestazione di domenica scorsa allo stadio Parisi al termine della partita persa con l’Asti. Dovrebbe debuttare con la maglia della Voghe il centravanti Longo, ex Castellanzese, chiamato a migliorare un reparto offensivo che finora ha deluso. Raffaele Sisti