Serie D girone B. Arconatese e Varesina. Weekend per il riscatto

Strapazzando in casa il Caravaggio per 3-0, il Caldiero Terme ha allargato il distacco sulla concorrenza su cui ora vanta quattro punti, 45 contro 41. A beneficiare degli stop di Arconatese (0-1 a Legnano) e Varesina (0-2 con il Villa Valle) è stato anche il Piacenza, rimontato da 2-0 a 2-2 dalla Folgore Caratese, ma comunque secondo. La Castellanzese ha messo fieno in cascina superando per 2-0 la Virtus Ciserano Bergamo. Lo stesso non si può dire della Tritium capitolata per 0-2 al Legler contro il fanalino di coda Ponte San Pietro. Buon colpo per il Club Milano che ha sottratto la posta piena all’ostica Pro Palazzolo superandola per 2-1. Il Crema prosegue il suo momento di crisi perdendo al Voltini per 0-1 contro il Desenzano, la Real Calepina va a prendersi un pesante (nel punteggio e nella classifica) 3-0 sul campo della Clivense. Brusaporto e Casatese non si fanno male pareggiando per 1-1. Il prossimo turno vede il Caldiero Terme impegnato con la Tritium, l’Arconatese in casa con il Crema, il Piacenza sul terreno della Casatese e la Varesina nella tana della Real Calepina. In chiave salvezza spicca Folgore Caratese- Ponte San Pietro. Cristiano Comelli