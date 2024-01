Serie D Girone B. Arconatese raggiunta. Sorpresa Club Milano

Resta in vetta, ma non più da sola. Sconfitta per 0-2 sul terreno di un Club Milano in decisa ripresa, l’Arconatese è raggiunta a quota 41 punti dai veneti del Caldiero Terme. Questi ultimi si sono presi la posta piena imponendosi per 2-0 in casa contro una Folgore Caratese sempre più in crisi e al quartultimo posto. Al secondo, a tre punti di distacco, si insedia la Varesina uscita, come già all’andata, con un pareggio contro la Clivense (1-1). Grande felicità in casa del Club Milano per il successo conseguito contro la capoclassifica. "Una partita folle contro un avversario come l’Arconatese, siamo stati anche fortunati in alcune situazioni ma d’altronde affrontavamo una squadra abituata a fare la D, che sa quando attaccare e quando difendersi, con pochi punti deboli". Fa da contraltare la delusione della capolista, che resta al primo posto (anche se non più da sola), ma il cui tecnico Giovanni Livieri non rimprovera nulla alla squadra: "Dobbiamo essere forti di questa prestazione fatta dai nostri ragazzi. Ripartiamo dalla prova offerta in campo". Nelle altre gare il Piacenza gioca a tennis con la Virtus Ciserano Bergamo (6-1) collocandosi al quarto posto. Nel derby bergamasco il Villa Valle cala il poker (4-0) sul terreno del Brusaporto.

Cristiano Comelli