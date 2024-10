Serie D: girone B. Ospitaletto a Sondrio. Arconate per la svolta contro la Pro Sesto

Cinque squadre in quattro punti. Il girone B vive nella massima incertezza. Sul trono si è seduta al momento la Varesina di Marco Spilli (nella foto) con i suoi 13 punti. Nel sesto turno in programma oggi i rossoblù saranno ospiti alle 14.30 della nobile decaduta Chievo Verona. Secondo a quota dodici, il sorprendente Ospitaletto farà visita a una Nuova Sondrio reduce dalla prima vittoria stagionale. Il Desenzano terzo in classifica a undici sarà invece protagonista sul campo del Sangiuliano City. Quarte, a braccetto, Pro Sesto e Sant’Angelo con dieci punti. I biancocelesti si recano sul campo di un’Arconatese ancora a secco di punti, i lodigiani su quello di un Breno che, con le sue otto lunghezze, vuole tentare la scalata alla zona nobile della graduatoria. Ambizioni di ulteriore ascesa hanno anche Pro Palazzolo e Folgore Caratese, di fronte in terra bresciana con inizio alle 18. La Castellanzese cerca il ritorno alla vittoria al Provasi dove arriverà il Ciliverghe, reduce dal primo stop stagionale contro il Club Milano. Punti per fare respirare la classifica in palio nei match Fanfulla- Vigasio e Magenta-Club Milano. Completa il programma la sfida tra Casatese Merate e Crema, per il momento a metà classifica. Cristiano Comelli