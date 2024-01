Serie d girone c. Breno e Castegnato, umori diversi in zona playout. Per gli uomini di Bersi c’è il Treviso secondo

BRESCIA

Le due squadre bresciane del girone C di serie D torneranno in campo domani per affrontare la seconda giornata di ritorno. Domenica scorsa il derby vinto in modo largo dal Breno in casa dell’Atletico Castegnato, ha ribaltato in modo significativo l’umore delle due formazioni che si trovano ancora in zona playout. In effetti il blitz esterno ha trasmesso nuova convinzione e tanto entusiasmo ai camuni, che sono risaliti a tre punti dalla salvezza diretta, mentre ha inferto una cocente delusione ai franciacortini, che in un sol colpo si sono visti superare dai “cugini“ e sono scivolati a -5 dalle posizioni che consentono di evitare gli spareggi. Atmosfere profondamente diverse, ma accomunate dal comune obiettivo di dare il massimo in questo secondo turno di ritorno, che chiamerà i granata di mister Bersi ad ospitare il nobile Treviso, mentre i nerazzurri saranno di scena sul terreno dell’ambizioso Campodarsego.

Due impegni in salita, che le due bresciane sono intenzionate ad affrontare con la massima determinazione per dimostrare con un prezioso risultato positivo di avere le qualità che servono per uscire (finalmente) da quella zona rossa nella quale sono invischiate dall’inizio della stagione. Le due avversarie di giornata, Treviso e Campodarsego, sono in lotta per assicurarsi il secondo posto alle spalle dell’imprendibile Clodiense.

Luca Marinoni