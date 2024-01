SERIE D GIRONE C. Breno, vittoria scacciacrisi a Castegnato. La salvezza diretta è soltanto a tre lunghezze

La netta vittoria nel derby bresciano in casa dell’Atletico Castegnato che ha aperto il girone di ritorno potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa nel cammino stagionale (fin qui assai sofferto) del Breno. Il 3-0 conquistato in Franciacorta, infatti, non ha permesso ai granata di abbandonare la zona playout del girone C di serie D, ma ha comunque condotto la squadra allenata da Davide Bersi a tre punti dalla salvezza diretta e, anche se domenica 14 è atteso al Tassara il blasonato Treviso, la prestazione e, soprattutto, la determinazione messe in bella mostra a Castegnato possono comunque rappresentare un viatico importante per guardare al ritorno appena cominciato con rinnovata fiducia. In questo senso anche il tecnico camuno chiede ai suoi giocatori di continuare nella direzione intrapresa vincendo il derby: "Ci tenevamo a vincere la sfida con l’unica altra bresciana del girone e i ragazzi sono stati bravi a far girare la gara dalla nostra parte. Ancora una volta abbiamo creato tanto, ma siamo stati anche attenti e lucidi a concretizzare. Questo, però, dev’essere solo il primo di una serie di risultati che dobbiamo fare per toglierci da una posizione di classifica che rimane deficitaria. Dobbiamo riuscire a mantenere sempre questa determinazione anche nelle prossime partite, a cominciare da quella di domenica, quando arriverà a Breno un avversario quotato come il Treviso".Luca Marinoni