Serie D girone D. Sangiuliano, troppe X: "Una gara così va vinta»

Non perde da sei turni, ma non vince da tre. Il Sangiuliano City deve fare i conti, nel bilancio delle ultime gare, con pro e contro che determinanto una classifica oggi più tranquilla rispetto a qualche settimana fa, ma che sarebbe potuto essere migliore sfruttando alcune occasioni. È successo anche contro il Corticella, lo scorso weekend: 1-1 il punteggio finale con pari su rigore di Salzano e tante opportunità per fare bottino pieno. "Ci sono rimpianti, ma anche soddisfazione - dice – Il pari è troppo poco, ma il campo dice questo. Abbiamo speso tanto, non basta se vogliamo stare in questo campionato in maniera importante. L’avversario ha giocato la palla il primo tempo, nel secondo molto meno a causa della nostra pressione. Il dato statistico non può farci contenti, perché rispetto ai tre pareggi che abbiamo fatto è meglio perderne una e vincerne due, facendo la somma dei punti. A me interessano le prestazioni, però bisogna concretizzare". Dopo aver fatto tremare il Corticella quinto (con undici punti in più dei gialloverdi) domenica prossima toccherà al Forlì, terza forza del girone D di Serie D e imbattuto da otto partite.

Mattia Todisco