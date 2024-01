Serie D, i metaurensi si confermano la rivelazione del campionato dopo il successo con Monterotondo. Fucili: "Il Fossombrone voleva vincere per la sua gente»

Il Fossombrone contro il Monterotondo è stato in grado di bissare il successo dell’andata e mettere in cascina tre punti importanti. "Volevano la vittoria davanti al nostro pubblico – dice l’allenatore Fucili – e nel primo tempo siamo stati bravi ad andare sul doppio vantaggio e a spingere forte. Nel secondo tempo invece abbiamo rischiato di subire un gol che poteva riaprire la partita ma tenendo duro abbiamo trovato la rete che l’ha chiusa. Il risultato è meritato ma troppo largo nel punteggio perché il Monterotondo nel secondo tempo ci ha messo in difficoltà. Era importante tornare alla vittoria e averla trovata dopo una buona prestazione deve darci la spinta per affrontare le prossime due trasferte consecutive che ci attendono. Un bravo a tutti i ragazzi compresi i subentrati".

Tra i ragazzi merita menzione l’attaccante Casolla che ha regalato al Fossombrone il gol della vittoria all’andata e una doppietta domenica pomeriggio nella gara di ritorno. Stanno crescendo anche gli under, tra questi il giovane Calvosa (2006) che è titolare anche nella rappresentativa (classe 2005-2006) di Serie D allenata da mister Giannichedda e che nei giorni scorsi ha giocato contro i pari età dell’Inter, per l’occasione Calvosa ha sfoderato una bella prestazione risultando alla fine il migliore in campo. "Contro il Monterotondo – commenta il tifoso storico da sempre vicino alla società metaurense Francesco Tramontana – è stata festa grande in campo sugli spalti, perché in virtù di questi tre punti il Fossombrone di Mister Fucili e del Presidente Nardini mette una seria ipoteca sul discorso salvezza, ed anzi fa sapere alla concorrenza che le quattordici gare che mancano alla fine saranno anche l’occasione per confermarsi la vera rivelazione del campionato. In alto i cuori dunque amici del Fosso. A fine gennaio la classifica dice che i ragazzi hanno toccato quota ventinove, e la vittoria di domenica riscalda i cuori in un anticipo di primavera. E statene certi, con una squadra così ne vedremo ancora delle belle". Nel prossimo turno la squadra di mister Fucili andrà a far visita all’United Riccione che domenica ha vinto (in rimonta) sul campo del Sora per 1 a 2.

Amedeo Pisciolini