Serie D, il dg soddisfatto del pareggio con il Termoli. Mister Fucili: "Abbiamo limitato l’attacco avversario fortissimo. Testa a Sora». Meschini: "Fossombrone bravo a gestire l’emergenza»

Tre partite sette punti e primo posto in coabitazione con l’Aquila e la Vigor Senigallia e il Sora. L’avvio non poteva essere migliore per il Fossombrone del presidente Marcello Nardini. Domenica contro il Termoli è arrivato solo un pareggio, ma la prestazione è stata ancora una volta positiva e gli avversari erano di quelli ‘tosti’. "Buon punto contro un’ottima squadra – sottolinea il direttore generale dei metaurensi Marco Meschini –: considerata l’emergenza per infortuni di alcuni giocatori siamo stati bravi e costanti per tutta la partita. Ora sicuramente dovremo essere bravi a ricaricarci perché da oggi dobbiamo iniziare a preparare la difficile trasferta di Sora".

"Gara molto combattuta – dice mister Fucili – che entrambe hanno cercato di vincere, però in certi momenti ci siamo un po’ annullati, abbiamo creato situazioni sia noi che loro, magari ai punti abbiamo fatto qualcosa più noi ma credo che il risultato sia giusto e quindi ci prendiamo questo punto che fa classifica e allungare la striscia positiva, Il campionato è molto difficile e dobbiamo cercare ogni domenica di muovere la graduatoria. Anche quest’ultima partita è stata molto tosta contro una squadra fisica e soprattutto con un attacco veramente temibile e devo dire che siamo stati bravi a neutralizzarlo. Dispiace per un altro infortunio, quello di Giunchetti, valuteremo l’entità. Sarà l’occasione anche per dare spazio ad altri ragazzi, domenica hanno esordito altri tre 2006 (Satalino,Torri e Famara) e andando avanti ci sarà spazio anche per altri giocatori. La prestazione di tutti è stata buona , non ci siamo disuniti, siamo stati sempre organizzati e ordinati, ora dobbiamo ricaricare le pile per la difficile trasferta di Sora". Oltre 500 gli spettatori al Bonci di Fossombrone. "Gara intensa e giocata sul filo dell’equilibrio – è il commento del tifoso storico e da sempre vicino alla società Francesco Tramontana – con il Fossombrone che ai punti avrebbe probabilmente vinto la partita, ma con un Termoli che ha confermato quanto di buono si diceva alla vigilia: squadra molto fisica che, oltre a contenere, ha sempre cercato di rendersi pericolosa con le ripartenze. Fossombrone probabilmente in vantaggio ai punti, in virtù di un palo esterno colpito da Torri in chiusura di primo tempo e di un paio di iniziative di Casolla nella ripresa, in un momento della gara nella quale chi avesse segnato avrebbe di certo portato a casa i tre punti. Ovvio che poi, con il passare dei minuti, le forze sono un po’ calate e la segnatura è diventata sempre più difficile da raggiungere. Un punto non da disprezzare per nessuna delle due contendenti". La Juniores ha vinto 0-3 a Civitanova per la seconda giornata di andata. Gol di Beciani, Orci e Brocca. Amedeo Pisciolini