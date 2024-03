Serie D Il Fano si affida a Urbinati e Manoni

Continua il tour de force dell’Alma Juventus Fano, che a causa dei rinvii per l’assenza del giocatore Mancini, impegnato nelle settimane precedenti con la Rappresentativa di serie D, deve disputare ora quattro gare in dodici giorni. Domani al ‘Mancini’ arriva il Chieti, una squadra costruita inizialmente per puntare al vertice, che si ritrova invece a metà classifica, a sette lunghezze dai playoff, ma anche dai playout. Terzo allenatore per i neroverdi, dopo l’esonero di Chianese e le dimissioni ad inizio settimana di Iezzo: in panchina siede ora Pasquale Luiso, che non ha avuto bisogno di presentazioni vista la carriera da giocatore tra serie A e serie C; come tecnico ha invece allenato Sora, Sulmona, Triestina, Celano, Vicenza Under 19, Racing Fondi e Juve Stabia Under 19. Luiso presenta la sfida con i granata: "Ho visto qualche gara durante la stagione dell’Alma Juventus Fano. Vengono anche loro da un cambio di panchina, è andato via Cornacchini ed è arrivato Manoni. Il Fano è una squadra che gioca a bene, prova a giocare, tecnicamente sono validi e bisogna stare attenti, perché entrambe le società vengono da un cambio allenatore, e ci saranno delle motivazioni altissime. I granata sono in difficoltà come lo siamo anche noi. Loro si chiamano Fano e hanno fatto la C, noi ci chiamiamo Chieti e abbiamo fatto la C. Siamo due squadre in difficoltà, e per noi non sarà una passeggiata: dobbiamo tirare fuori gli attributi, prepararci ad una grande battaglia per vincere la guerra, altrimenti torneremo a casa ancora una volta feriti".

Il Fano risponde però con Manolo Manoni, arrivato giovedì nella città della Fortuna dopo le dimissioni di ‘Condor’ Cornacchini a seguito della sconfitta per 4-2 inflitta dal Notaresco. Manoni si può definire il mister delle sfide impossibili: lo scorso anno ha traghettato la Samb in una situazione critica e delicata alla salvezza sul campo, anche se poi la società non si è iscritta al nuovo campionato rimanendo così inattiva. Il neo allenatore granata è convinto che condurrà al porto anche questa nave. Contro il Chieti potrà contare su capitan Urbinati che rientra dalla squalifica, ma dovrà fare a meno di Tomassini, che sarà valutato nei prossimi giorni, e di Riggioni.

Biglietti: sarà possibile acquistarli presso Bar Giolla, Prodi Sport, Polvere di Caffè e Q8) con un diritto di prevendita di 1,50 euro. I prezzi rimangono invariati: curva locale e ospite 8 euro, tribuna laterale 15 euro, tribuna centrale 20 euro. Per i tifosi locali il botteghino dello stadio rimarrà aperto dalle 12.30 alle 14.30 di domenica 3 Marzo.