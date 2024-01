Serie D. Il Fossombrone si fa due regali. Presi Di Giorgio e Giacchina

Il Fossombrone allarga la rosa con due Under: si tratta di Alessio Di Giorgio portiere 2006 proveniente dalla Salernitana e di Alberto Giacchina centrocampista cl 2005 proviene dalla Primavera dell’Entella. Il 2023 si è schiuso con l’amichevole di venerdì 29 dicembre al ‘Romeo Neri’ di Rimini contro la formazione Primavera dello stesso Rimini. Il risultato (per quel che conta) ha premiato i ragazzi di Fucili per 2 a 1 grazie alle reti di Casolla e Germinale. Ieri primo allenamento in vista della prima gara di ritorno di campionato contro l’Avezzano. "Azzeriamo tutto, e dobbiamo ripartire con entusiasmo e determinazione – sottolinea mister Fucili – il girone di ritorno presenterà difficoltà nuove ma noi dobbiamo essere contenti e orgogliosi di portare avanti le scelte fatte in estate e che danno seguito ai risultati dell’anno scorso. Testa solo alla prossima partita". La società del Fossombrone l’altro ieri diramato un comunicato riguardo i biglietti per la gara con l’Avezzano: "Si informa la tifoseria che la prevendita per la gara Fossombrone-Avezzano, che si disputerà domenica con inizio alle ore 14.30 presso lo stadio Comunale Marcello Bonci, sarà attiva a partire da domani (ieri ndr) martedì: presso la segreteria della società, sita presso lo stadio comunale che presso Claudia Tabacchi, in Corso Garibaldi 164, online sul circuito di biglietteria Liveticket (www.liveticket.it/fossombronecalcio). I biglietti sono posti in vendita al prezzo di 15 euro (posto unico), l’ingresso è gratuito per i minori di anni 14. È inoltre previsto il servizio di biglietteria in loco per la tifoseria ospite, che potrà acquistare i tagliandi anche in prevendita online sul circuito di biglietteria Liveticket (15 euro) fino ad esaurimento di 300 posti. Come da disposizioni il tagliando acquistato perde il diritto di ingresso allo stadio se non accompagnato dal documento di riconoscimento in corso di validità". Nell’ultima giornata di andata il Fossombrone ha dovuto lasciare l’intera posto al Tivoli mentre l’Avezzano è reduce dal successo casalingo contro il Sora. In classifica generale l’Avezzano è secondo a pari punti con la Sambenedettese e a meno 3 dalla capolista Avezzano. Il Fossombrone occupa la posizione di centroclassifica con 24 punti, per domenica dovrà fare a meno degli squalificati Conti e Lorenzo Pagliari.

am.pi.