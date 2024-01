Serie d. La Castellanzese divorzia da Scalise

Un po’ ha inciso l’ultimo passo falso sul terreno del Villa Valle, un po’ l’attuale sestultimo posto in classifica non in linea con gli obiettivi iniziali della società. Manuel Scalise è stato sollevato dall’incarico di tecnico della Castellanzese. L’ex allenatore, tra le altre, della Caronnese ed ex calciatore di Ascoli, Salernitana, Mantova e Cosenza era arrivato a inizio stagione con la missione di disputare un campionato tranquillo. Nella nota con cui ne comunica l’esonero, la Castellanzese lo ha ringraziato "per il lavoro svolto e l’impegno profuso" augurandogli le migliori fortune. Per la sua eredità la società ha scelto Fiorenzo Roncari. Cristiano Comelli