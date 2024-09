Serie D. La Recanatese pensa alla Fermana

La Recanatese resta così, con questo organico, almeno sino a domenica. La fretta è cattiva consigliera e dunque, a meno di sorprese clamorose, non ci saranno altri innesti dopo quelli di Cusumano ed Alfieri, comunque già abili ed arruolati. Ciò non toglie che quelle esigenze di rafforzare la rosa restino all’ordine del giorno però il profilo giusto che coniughi le caratteristiche tecniche al rispetto del budget a disposizione non è stato ancora definitivamente individuato, se non per il ruolo che era e resta quello dell’esterno offensivo. Per quanto percepito la rosa si è ristretta ad un paio di nomi con esperienze in categoria superiore ma occorrerà pazientare, almeno sino all’inizio della prossima settimana, quella che condurrà alla sfida di San Benedetto. Nel frattempo, dopo la partecipatissima presentazione di ieri sera al Cortile di Palazzo Venieri, ci si concentra sulla Fermana con il suo allenatore Ruben Dario Bolzan (anche lui un passato da ex avendo militato con la casacca giallorossa nel 2013 e comunque solo con 6 presenze all’attivo prima di trasferirsi a dicembre alla Folgore Falerone e chiudere lì la sua onoratissima carriera di difensore) che accoglie giocatori nuovi senza soluzione di continuità. Ieri in gialloblù è arrivato l’attaccante 19enne Kian Leonardi che arriva dall’isola di Malta dove, tra serie A e B, ha messo a segno 7 gol in 41 partite. Martedì è stata la volta dei ben più noti Pinzi e Bianchimano, questo giusto per rimarcare che per Sbaffo e compagni sarà una sfida piena di incognite ed anche difficile da decifrare e conseguentemente preparare. L’undici di partenza dei canarini è un completo rebus ma di certo Ruggeri e Paolucci, nel giro di pochissimi giorni, hanno fatto un "lavorone" per rendere la squadra potenzialmente all’altezza di un campionato così competitivo. Infine grinta, coraggio, fiducia ed entusiasmo sono state le parole usate da Raparo, Gomez e Melchiorri per incentivare la campagna abbonamenti che dà anche la possibilità di assistere ai match di basket della Svethia di Serie B Interregionale a prezzo scontato.