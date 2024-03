Serie D, l’allenatore Davide Ciampelli: "Siamo pronti». Trestina, esame Grosseto

TRESTINA - Galvanizzato dalla vittoria con il Vivi Altotevere Sansepolcro che ha di fatto allontanato i brutti pensieri di poter essere ancora invischiato nella lotta salvezza, il Trestina affronta un’impegnativa trasferta sul terreno di un Grosseto al quarto posto in classifica, a 4 punti dalla vetta: "Sarà una sfida difficilissima - afferma l’allenatore bianconero Davide Ciampelli - contro un avversario che è reduce dal successo a Poggibonsi, è in lotta per le primissime posizioni ed a mio avviso dispone del miglior parco giocatori del torneo. Noi veniamo da un’affermazione preziosa, frutto di un’ottima prestazione, siamo in un buon momento sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Siamo pronti a misurarci con i toscani, ben sapendo che ci vorrà una prova di spessore per far risultato". L’ammonizione rimediata nel derby di vallata ha fatto automaticamente scattare la squalifica per un turno per Farneti, mentre quasi certamente il tecnico dovrà rinunciare all’apporto dell’influenzato Di Nolfo (che peraltro figura nell’elenco dei convocati): praticamente scontato che a rimpiazzarli saranno Marietti e Menghi. Frattanto, in vista del turno settimanale prepasquale, Trestina e Seravezza si sono accordate per anticipare il match a sabato prossimo alle 15,30.

La probabile formazione odierna: Fiorenza, Omohonria, Bucci, Conti, Contucci, Sensi, Belli, Menghi, Tascini, Marietti, Dottori. All. Ciampelli.

Arbitro: Zini di Udine.

Paolo Cocchieri