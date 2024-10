Serie D, l’allenatore Fucili soddisfatto di prestazione e risultato. "Con la Samb ho visto un Fossombrone tosto e coraggioso»

"Contro la Samb è stata una bellissima partita davanti a un numeroso pubblico e corretta in campo, quindi una bella giornata di sport – commenta il tecnico del Fossombrone Fucili –, siamo soddisfatti perché riuscire a recuperare per due volte gli avversari che erano andati in vantaggio, averlo fatto con pieno merito e aver avuto alla fine anche la forza per provare a vincere, credo che ci deve dare grandissima convinzione e autostima. Il pareggio è il risultato giusto, meritato ampiamente con tante situazioni da gol. L’unico rammarico è che nei due gol subiti dovevamo essere più attenti, fermo restando che la prima rete è stato un gran bel gol. Una gara molta combattuta, entrambe le squadre hanno provato a vincerla, a tratti siamo stati meglio noi e a tratti meglio loro, ma per come abbiamo finito la partita, ovvero con alcuni uomini acciaccati, siamo contenti. Ora cercheremo subito di recuperare le energie perciò ci spetterà un vero e proprio scontro a Civitanova e dove troveremo un ambiente caldo e passionale e dobbiamo farci trovare pronti per un’altra battaglia".

"Gran bella partita – aggiunge il direttore generale Marco Meschini – intensa, con molte occasioni da gol. Posso solo dire al mister e a tutti i ragazzi: bravi! Questo è quello che vogliamo vedere ogni domenica al di là del risultato". "Al fischio finale di Toselli dalla lontana Gradisca di Isonzo (eccellente la sua prova) – sottolinea Francesco Tramonta tifoso storico del Fossombrone e da sempre vicino alla società – è stata festa grande in campo e sugli spalti, non solo per il risultato quanto per il modo in cui è maturato, considerando anche il valore degli avversari, una Sambenedettese che per quanto visto oggi è certamente molto ma molto migliore di quella vista lo scorso anno sia all’andata che al ritorno, una squadra con ottime individualità e con una chiara idea di gioco. Da parte sua, un ‘Fosso’ di lusso, con tanti giovani molto bravi alle prese con un campionato importante e qualche giocatore che in categoria furoreggia da anni ad impreziosire uno spartito tattico molto chiaro e definito. Una partita di calcio vero, una gran bella partita in una bella giornata di sole e di fronte a tifoserie passionali (molto bella la coreografia del ‘Botty’ in ricordo di Francesco Bernabucci) e rumorose, ma molto corrette e rispettose degli avversari, come sempre dovrebbe essere. Siamo ancora ad inizio stagione, a quota nove la Samb continua la sua rincorsa alla vetta, il Fossombrone mette in dispensa un altro punticino, preziosissimo". A proposito degli avversari la sua bella figura l’ha fatta come sempre il difensore centrale Mattia Gennari ex Vis Pesaro e ora punto di forza dello scacchiere di mister Palladini. Amedeo Pisciolini