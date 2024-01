Serie d: le squalifiche. Tre del Lentigione in punizione

Le decisioni del giudice sportivo in seguito al match di Sangiuliano, finito 1-1 tra le polemiche. Per il Lenz due turni a Umberto Cristello, preparatore dei portieri, perché all’intervallo ha avvicinato con atteggiamento minaccioso un occupante la panchina avversaria, rivolgendogli gesti ed espressioni offensivi e intimidatori. Stessi sanzione (al 23/1) e motivo per Andrea Luce, massaggiatore del Sangiuliano. Un turno a Christian Casucci per fallo da ultimo uomo e uno a Federico Sala per 5ª ammonizione. Nel Sangiuliano, tre gare ad Andrei Anton per avere a gioco fermo, colpito un avversario (Formato) con una manata al volto.