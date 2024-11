Serie D, metaurensi primi in classifica dopo la vittoria con la Fermana. Il diesse D’Anzi: "Ora ci aspetteranno, ma siamo pronti a giocarcela con tutti». Fossombrone da applausi, Fucili: "Merito del collettivo»

Grazie ad una doppietta di bomber Casolla e ad un’altra prova maiuscola del collettivo, il Fossombrone batte la Fermana, riagguanta la Sambenedettese reduce da un pareggio a Chieti e si riposiziona in vetta alla classifica. Un campionato del tutto straordinario questo per il club del presidente Nardini anche se tutte le sue componenti tengono i piedi ben saldi per terra. "Abbiamo disputato una buona partita davanti al nostro pubblico – dice l’allenatore Michele Fucili – ci tenevamo a dare continuità di prestazioni e di risultato, siamo stati bravi ad intrepretarla bene da subito, creando una situazione su palla inattiva e da qui il rigore. Bravi anche a non permettere ai nostri avversari di entrare mai in partita, continuando a spingere dopo il vantaggio".

"Era una partita – riprende il tecnico – che temevano, soprattutto per le ripartenze della Fermana, invece siamo stati attenti, ordinati e anche concreti nel capitalizzare le occasioni avute. Quindi un’altra iniziazione di fiducia importante, chiaramente non cambia niente dal punto di vista dei nostri obiettivi, al momento questi punti ci servono per stare più tranquilli e credere ancora di più che alla base di tutto c’è il lavoro durante la settimana. Dobbiamo trovare soddisfazione in quello che facciamo. Riuscire a sbloccare le partite nelle situazioni che creiamo ci dà ancora più convinzione a migliorare, Un bravo a tutti i ragazzi, a chi ha giocato dall’inizio e a chi è subentrato ma anche a chi si è accomodato in tribuna e magari mercoledì in Coppa ci sarà spazio anche per chi ha giocato di meno. L’importante è che il gruppo sia sempre sul pezzo e sempre concentrato. Ci prendiamo questi tre punti, siamo contenti, ma già da oggi dobbiamo pensare alla partita di mercoledì a Ravenna per la Coppa Italia".

"Sinceramente alla vigilia ero un po’ preoccupato dopo la vittoria eclatante a L’Aquila – aggiunge il direttore sportivo Pietro D’Anzi – perché dopo un successo del genere dove esci tra gli applausi anche dei tifosi avversari poteva esserci un rilassamento invece i ragazzi hanno dimostrato grande continuità e voglia di risultato. Un grande gruppo il nostro, dove maturità fa rima con umiltà. È vero che la Fermana lamentava qualche defezione, ma è anche vero che a fare la partita è stato sempre il Fossombrone. Continuiamo così, chiaramente vedendoci in questa posizione di classifica, gli avversari ci affronteranno in maniera diversa per cui in ogni partita saremo sempre sotto esame, ma ce la giocheremo con tutti, siamo soddisfatti ma sempre umili".

Amedeo Pisciolini