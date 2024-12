Serie D: oggi alle 14,30 contro Senigallia che ha ingaggiato l’ex attaccante dell’Alma. Fossombrone chiede spazio alla Vigor di Tenkorang

Nella splendida cornice del "Complesso Santa Barbara" si sono svolte due serate per celebrare i primi 75 anni della Polisportiva Forsempronese: racconti, ricordi ed aneddoti della vita del club. Dopo il buon pareggio di Ancona il Fossombrone ritorna a giocare in casa contro un avversario che ha gli stessi punti: la Vigor Senigallia. "Affrontiamo una squadra forte, ben allenata e che ha continuità di lavoro da diversi anni – commenta l’allenatore dei metaurensi Michele Fucili –. Dovremo essere bravi a contenere le loro tante individualità e allo stesso tempo mantenere le distanze giuste per dare solidità. Ogni partita fa storia a sé, cerchiamo continuità". Anche per quest’ match mister Fucili non avrà a disposizione l’intera rosa, mancherà infatti per infortunato Camilloni e molto probabilmente gli acciaccati Giunchetti e Pagliari. In settimana la Vigor Senigallia ha ingaggiato l’attaccante James Tenkorang e molto probabilmente il giocatore sarà già in campo da oggi, magari a partita in corso. Tenkorang classe 2000, nato a Novara è di origini ghanesi. Ama attaccare la profondità e può giocare come centravanti ma anche da punta di supporto. È una vecchia conoscenza del calcio marchigiano, ha già vestito le casacche di Alma Juventus Fano, Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio.

Così in campo (stadio Bonci ore 14,30).

(4-4-2): Amici; Tamburini, Urso, Riggioni, Procacci; Amerighi, Conti, Pandolfi L., Pandolfi R.; Kyeremateng, Casolla. A disp. Bianchini, Satalino, Fraternali, Podrini, Broso, Bucchi, Torri, Roberti, Maroncelli. All. Michele Fucili

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto, Fernandez, Magi Galluzzi, Rotondo, Beu, Gonzalez, De Angelis, Mancini, Kone, Pesaresi, Ferrara. A disp. M. Campani, G. Alessandroni, G. D’Errico E. Di Sabatino, A. Subissati, E. Pjetri, N. Mori, N. Gasparroni, Diop, Tenkorang. All. Clementi.

Arbitro: Luka Meta di Vicenza, assistenti Riccardo Targa di Padova e Savino Sciotti di Bologna.

Amedeo Pisciolini