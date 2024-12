Serie D: sfide impegnative per Figline e San Donato Tavarnelle nella 15ª giornata

In Serie D, il campionato giunge alla 15ª giornata, terzultima del girone di andata, proponendo partite abbastanza difficili per Figline e San Donato Tavarnelle. Queste le gare odierne in programma alle 14,30.

Poggibonsi-Figline 1965 (arbitro: Saffioti di Como). Al "Lotti" il Figline di Brachi si presenta determinato per dare continuità al prezioso successo sull’Orvietana conquistato con tanto cuore dopo un periodo negativo di tre sconfitte consecutive. Per dare più valore a questi ultimi tre punti, bisogna continuare nonostante che il Poggibonsi di Calderini è tecnicamente più forte degli umbri e che dal 18 ottobre non vince in casa. Brachi dovrà rinunciare ancora a Bartolozzi e a Cavaciocchi sempre in infermeria, mentre Degl’Innocenti non è stato convocato in quanto è in uscita, come pure Tognetti passato allo Sport Club Asta. Per il centrocampo c’è un nuovo innesto: Aprili ex Grosseto che potrebbe partire subito, mentre dovrebbe restare invariata il resto della formazione gialloblù, con Mazzolli e Bruni punti di riferimento in attacco.

San Donato Tav.lle-Ostia Mare (arbitro: Macrina di Reggio Calabria). Riscattare il ko con la Fezzanese e puntare a fare risultato con l’Ostia Mare. In sintesi è quello che più volte l’allenatore Bonuccelli avrà ripetuto in settimana ai suoi giocatori. Bisogna che i gialloblù si mettano in testa che non c’è più tempo da perdere. Per la formazione, il tecnico non avrà Francesco Gistri operato al crociato e Di Benedetto che è in uscita, andrà al Certaldo. E’ probabile che in porta torni Leoni. Per il resto, solita formazione di sempre con Manfredi e Sylla in attacco con Doratiotto e Senesi in alternativa.