Serie D. Tanti bussano alla porta della Civitanovese. Profili: "C’è chi è disposto a entrare nel club»

"La base societaria potrebbe allargarsi". Lo rivela Mauro Profili, patron della Civitanovese, con il club che sta progettando il futuro in tutti i vari aspetti, dalla dirigenza alla rosa passando per lo staff. "Il discorso panchina? Con Sante Alfonsi – chiarisce Profili – stiamo ancora trattando e l’accordo non è concluso. Però, siamo in dirittura d’arrivo". La notizia della conferma del tecnico che ha portato la squadra rossoblù a vincere il campionato di Eccellenza è attesa con ansia tra gli sportivi nella speranza che a breve arrivi la fumata bianca. Ma non si tratta dell’unico pensiero in casa rossoblù. C’è infatti una rosa da allestire per centrare l’obiettivo dichiarato di "una salvezza tranquilla", c’è un’iscrizione da effettuare con i relativi costi e poi una componente societaria cui potrebbe aggiungersi qualche figura. "Non abbiamo chiuso nulla – precisa il patron –, d’altronde il capitolo allenatore è al primo posto in questi giorni, che sono per me molto impegnativi per via del mio lavoro. Ma appena mi sarò liberato di tutto ciò, potrò affrontare le altre questioni. Non nego che ci sia qualcuno disposto ad entrare in società, oltre a delle realtà interessate a fare da sponsor. Qualcuno ha anche contattato il sindaco per valutare un’eventuale sponsorizzazione".

In una precedente occasione, Profili aveva spiegato che tutti i brand esposti sulla maglia sarebbero rimasti. Parliamo, quindi, di B-Chem, Ferramenta Cardelli, Farmacie Angelini e Ponteggio Tubolari slr. Inoltre, Luciano Laloni, socio dello Spazio Conad del Cuore Adriatico, aveva dichiarato che la base di 126.000 euro, già utilizzata come controvalore economico attraverso l’erogazione di buoni spesa rivolti ai tesserati, sarebbe aumentata per la prossima stagione.

Quanto al mercato, i colloqui con i vari giocatori protagonisti della passata stagione sono iniziati, stante la volontà del club di andare avanti insieme con molti di loro. La sensazione è che a fare le valigie potrebbe essere qualche argentino, tra cui l’attaccante Ramiro Brunet, mentre Federico Ruggeri, Stefano Spagna e il vicecapitano Ivan Visciano potrebbero continuare l’avventura nella città costiera.

Francesco Rossetti