Serie D. Un campione del mondo a Sondrio. Amelia: "Sono dove voglio essere»

Un campione del mondo alla guida della Nuova Sondrio Calcio. Non è fantacalcio, ma è la realtà perché da ieri mattina il nuovo allenatore della formazione valtellinese, impegnata in serie D dove staziona attualmente in piena bagarre playout, è Marco Amelia, ex estremo difensore di Lecce, Parma, Livorno, Palermo, Genoa e Milan, uno che nel 2006 è stato il terzo portiere della nazionale italiana di Marcello Lippi Campione del Mondo in Germania. L’annuncio è stato dato ieri direttamente dal presidente del Sondrio Michele Rigamonti in conferenza stampa. "Sono arrivato a Sondrio nel tardo pomeriggio di giovedì – ha detto Marco Amelia -, ma ho già fatto un giro allo stadio e ho visto le strutture. Ci siamo sentiti quasi due mesi fa con il direttore sportivo Christian Salvadori, purtroppo allora non potevo muovermi per altri impegni. Ma siamo sempre stati in contatto. Fino a sabato scorso, quando mi ha mandato il link della partita con il Breno. L’ho vista e al gol di Edu al 95’ (quello dell’1-1 ndr), ho mandato subito un messaggio a Christian. Ed è rinata la possibilità di venire a Sondrio. Grazie per l’accoglienza molto calorosa, nonostante il freddo che c’è fuori. La percezione iniziale, mi trasmette situazioni molto positive".

Nel corso della conferenza stampa sono stati proiettati i messaggi di incoraggiamento per Marco Amelia e per la Nuova Sondrio arrivati da ex compagni di squadra come Filippo Inzaghi, Mauro Camoranesi, Andrea Pirlo, Angelo Peruzzi e Dida. Amelia ha diretto ieri il primo allenamento e domani sarà in panchina a Venegono Superiore nella difficilissima partita contro la Varesina. Fulvio D’Eri