Serie D, verso il 3° turno. Fossombrone, che partenza: ma occhio al Termoli. I giallorossi sono una squadra tenace e ambiziosa

Dopo l’ottimo avvio in questa nuova stagione, il Fossombrone si appresta ad affrontare i giallorossi del Termoli, reduci dal pareggio (1-1) casalingo al Cannarsa contro l’Aquila. Una partita che emozionante, soprattutto nel finale, con l’assalto aquilano per ottenere il pareggio dopo il gol iniziale dei padroni di casa ad opera di Barone (il ’Condor’) su calcio di rigore. La gara ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo e ha visto un Termoli in salute, che però domenica non avrà in panchina l’allenatore Massimo Carnevale, espulso all’83, domenica. "Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della terna arbitrale" è la motivazione del giudice sportivo, che gli ha assegnato quattro giornate di squalifica. Carnevale, se le cose non cambieranno (vedi eventuale ricorso) tornerà sulla panchina del Termoli il 20 ottobre in trasferta, nel derby di Isernia. In classifica, il Termoli ha 4 punti, 2 in meno del Fossombrone. L’icontro di domenica si giocherà al Bonci di Fossombrone, alle 15.

Riguardo alla Coppa Italia Serie D, il prossimo appuntamento della squadra metaurense sarà mercoledì 6 novembre contro il Ravenna (in trasferta) e riguarderà i trentaduesimi di finale. Una competizione che dà la possibilità a mister Fucili di ruotare tutta la rosa a disposizione e di provare anche nuove soluzioni tecniche. In merito alla Juniores nazionale, la squadra di mister Canestrari ha cominciano la nuova stagione ottenendo buon pareggio (1-1) contro la Sambenedettese. Ottimo il gioco prodotto e positiva la prestazione. Da segnalare la bella gara di Beciani, autore della rete del momentaneo vantaggio. Sabato, prima trasferta contro la Civitanovese, calcio d’inizio ore 16.

Sui biglietti per la gara con il Termoli, la società informa che è attiva allo Stadio comunale Marcello Bonci la prevendita. I biglietti si possono inoltre acquistare nella segreteria della società, Claudia Tabacchi in corso Garibaldi 164 oppure online, sul circuito di biglietteria Liveticket (www.liveticket.it/fossombronecalcio). Il costo dell’ingresso è di 15 euro (posto unico). L’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni. È inoltre previsto servizio di biglietteria allo stadio per la tifoseria locale (la biglietteria ospiti rimarrà chiusa nel giorno della gara). Come da disposizioni, il tagliando acquistato perde il diritto di ingresso allo stadio se non accompagnato dal documento di riconoscimento in corso di validità.

Amedeo Pisciolini