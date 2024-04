Anticipi e posticipi di serie A: ecco il programma della giornata 35

Roma, 23 aprile 2024 – Si avvicinano i verdetti per la Serie A 2023-24. E anche il programma di anticipi e posticipi può diventare crocevia di destini e sfide incrociate. La Lega Serie A ha diffuso oggi il calendario delle partite per la giornata 35 che si giocherà tra il 3 al 6 maggio. Unica sentenza già in archivio lo scudetto dell’Inter, maturato aritmeticamente ieri con la vittoria nerazzurra nel derby sul Milan. Ormai compromessa la situazione della Salernitana che a 5 giornate dal termine vede la quota salvezza ormai distante 13 punti. Solo l’algebra non condanna i campani che potrebbero retrocedere già giovedì 25 aprile se l’Udinese dovesse battere la Roma nei 18 minuti che mancano alla conclusione della gara sospesa per il malore di Ndicka. Tutto ancora da decidere per penultimo e terzultimo posto che valgono la discesa nella serie cadetta. Così come i giochi sono ancora aperti sia per la corsa all’Europa League, sia per quella Champions dove sicuramente i posti per le italiane saranno almeno cinque (e non 4) grazie alla posizione raggiunta matematicamente nel ranking Uefa. Ma ecco anticipi e posticipi della 35esima giornata di Serie A: Il big match Roma-Juventus si giocherà domenica 5 maggio alle 20.45.

Di seguito tutti gli orari: Torino-Bologna (03/05, ore 20.45) Monza-Lazio (04/05, ore 18) Sassuolo-Inter (04/05, ore 20.45) Cagliari-Lecce (05/05, ore 12.30) Empoli-Frosinone (05/05, ore 15) Verona-Fiorentina (05/05, ore 15) Milan-Genoa (05/05, ore 18) Roma-Juventus (05/05, ore 20.45) Salernitana-Atalanta (06/05, ore 18) Udinese-Napoli (06/05, ore 20.45).