Calciomercato, Juve scatenata: presi anche Conceicao e Koopmeiners

Milano, 27 agosto 2024 – La sessione estiva del calciomercato è ormai agli sgoccioli e la società senza dubbio più scatenata nel piazzare gli ultimi colpi è la Juventus: i bianconeri, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Nico Gonzalez dalla Fiorentina (operazione da 38 milioni bonus compresi) e di Francisco Conceicao dal Porto (in prestito per una stagione per 7 milioni più bonus), ha chiuso anche per quello che era considerato il grande obiettivo dell’estate. Il club torinese e l’Atalanta, dopo un lungo corteggiamento, hanno infatti trovato l’accordo per il passaggio in bianconero di Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese classe 1998 arriverà infatti alla corte di mister Thiago Motta per 55 milioni di euro più 5 di bonus, che potrebbero far lievitare il costo complessivo dell’affare fino a 60 milioni, la cifra fissata sin da subito dall’Atalanta per privarsi del suo gioello. Koopmeiners dovrebbe essere già mercoledì a Torino per sostenere le visite mediche e successivamente firmare un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione. L’olandese potrebbe però potrebbe non essere l’ultimo innesto di una campagna acquisti in cui i bianconeri hanno già speso ben oltre i 100 milioni: nel mirino di Giuntoli e del team di mercato resta infatti anche Jadon Sancho: trovare l’accordo con lo United non sarà però facile anche per via dello stipendio del calciatore che si aggira attorno ai 20 milioni lordi.

Pronto al doppio colpo anche il Napoli: i partenopei hanno infatti sistemato gli ultimi dettagli con Romelu Lukaku, che ritroverà così mister Antonio Conte in azzurro. Al Chelsea andranno circa 30 milioni più bonus, mentrer Lukaku – che già domani potrebbe sottoporsi alle visite mediche – 8 a stagione per tre anni. Sempre nella giornata di domani dovrebbe arrivare in Italia anche Scott McTominay, che gli azzurri acquisteranno dal Manchester United per circa 30 milioni più una percentuale su un’eventuale rivendita. Sul fronte delle uscite, c’è ancora incertezza sul futuro di Victor Osimhen: il nigeriano ha una clausola rescissoria da 130 milioni, ma difficilmente i partenopei riusciranno ad incassare l’intera cifra: sul giocatore è forte l’interesse del Paris Saint-Germain, alle prese con l’infortunio di Ramos, ma il Chelsea – sfruttando anche la buona riuscita dell’affare Lukaku – è pronto ad inserirsi.

L’Inter lavora invece per chiudere l’affare Tomas Palacios e rinforzare la difesa: il giocatore è già arrivato a Milano e ha superato le visite mediche ma restano da sistemare gli ultimi dettagli tra l’Inter, L’Indipendiente Rivadavia, da cui il giocatore arriva dopo un prestito, e il Tallares, club proprietario del cartellino. La base dell’affare è vicina ai 6.5 milioni, ma rimangono da definire ulteriori bonus.

Sull’altra sponda dei Navigli, il Milan si prepara a salutare Yacine Adlì, considerato al di fuori del progetto di Fonseca: il giocatore è a un passo dall’approdo alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il nome giusto per sostituirlo potrebbe essere quello di Manù Koné del Monchengladbach.

Porte girevoli all’Atalanta: tra i pali nerazzurri arriva infatti Rui Patricio, mentre Musso è destinato all’approdo all’Atletico Madrid. Infine, il Lecce ha ufficializzato il colpo Ante REbic mentre il Venezia ha ceduto per circa 6 milioni Tessmann al Lione.