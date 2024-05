Orari e dove vedere le partite dell’ultima giornata di Serie A. Le probabili formazioni

Milano, 23 maggio 2024 – Archiviata la finale di Europa League, che ha regalato all'Atalanta il primo successo in campo continentale della sua storia, è già tempo di campionato. La Serie A si appresta a scendere in campo per la 38esima e ultima giornata. Il turno comincia già oggi, giovedì 23 maggio, con l'anticipo fra Cagliari e Fiorentina, dato che la formazione viola sarà impegnata la prossima settimana nell'atto conclusivo di Conference League. Gli ultimi verdetti da decretare, oltre alla terza formazione retrocessa in B, riguardano le qualificate alle coppe europee. La Roma, per finire in Champions League, deve sperare che l'Atalanta non finisca il torneo fra le prime quattro, mentre per quanto concerne Europa League e Conference League, servirà attendere anche il risultato della Fiorentina contro l'Olympiakos. In caso di successo dei toscani, allora il nono posto varrà l'accesso alla prossima edizione della minore fra le tre coppe europee.

Il programma delle gare e dove vederle

Cagliari-Fiorentina: giovedì 23 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Genoa-Bologna: venerdì 24 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Juventus-Monza: sabato 25 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Milan-Salernitana: sabato 25 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Atalanta-Torino: domenica 26 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Napoli-Lecce: domenica 26 maggio, ore 18; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Empoli-Roma: domenica 26 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Frosinone-Udinese: domenica 26 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Verona-Inter: domenica 26 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn;

Lazio-Sassuolo: domenica 26 maggio, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Zona Dazn (canale 214 Sky) e diretta streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Cagliari-Fiorentina

Cagliari (4-3-2-1): Radunovic; Di Pardo, Mina, Hatzidiakos, Obert; Nandez, Deiola, Sulemana; Luvumbo, Viola; Lapadula.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Bonaventura, Mandragora; Castrovilli, Beltran, Ikoné; Belotti.

Genoa-Bologna

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Calafiori; Aebischer, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro.

Juventus-Monza

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Monza (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, D’Ambrosio, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric.

Milan-Salernitana

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Musah, Leao; Giroud.

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Legowski, Sambia; Tchaouna, Kastanos; Weissmann.

Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Bonfanti; Holm, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk; Lookman, El Bilal.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Rodriguez; Linetty; Zapata, Pellegri.

Napoli-Lecce

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Lecce (4-4-2): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

Empoli-Roma

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Fazzini, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Cristante, Bove, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Abraham.

Frosinone-Udinese

Frosinone (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira, Harroui.

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Brenner, Lucca.

Verona-Inter

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Dawidowicz, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

Lazio-Sassuolo

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Kumbulla, Ferrari, Doig; Lipani, Obiang; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Le designazioni arbitrali

Cagliari-Fiorentina: Prontera, Preti – Miniutti, IV: Giua, VAR: Mazzoleni, AVAR: Maggioni;

Genoa-Bologna: Santoro, Cipriani – Ceolin, IV: Bonacina, VAR: Serra, AVAR: Chiffi;

Juventus-Monza: Ferrieri Caputi, Cecconi – Bercigli, IV: Baroni, VAR: Paterna, AVAR: Miele;

Milan-Salernitana: Di Marco, Liberti - Valeriani, IV: Fabbri, VAR: Nasca, AVAR: Marini;

Atalanta-Torino: Sozza, Rossi M. – Galetto, IV: Perenzoni, VAR: Irrati, AVAR: Meraviglia;

Napoli-Lecce: Dionisi, Perrotti – Cavallina, IV: Gualtieri, VAR: Marini, AVAR: Muto;

Empoli-Roma: Massa, Tegoni – Rossi L., IV: Rapuano, VAR: Aureliano, AVAR: Abisso;

Frosinone-Udinese: Doveri, Alassio – Colarossi, IV: Maresca, VAR: Di Paolo, AVAR: Paterna;

Verona-Inter: Zufferli, Bottegoni – Lombardo, IV: Camplone, VAR: Valeri, AVAR: Miele;

Lazio-Sassuolo: Tremolada, Del Giovane – Moro, IV: Collu, VAR: Gariglio, AVAR: Serra

La classifica

Inter 93; Milan 74; Bologna, Juventus 68; Atalanta 66; Roma 63; Lazio 60; Fiorentina 54; Torino 50; Napoli 52; Genoa 46; Monza 45; Verona, Lecce 37; Cagliari 36; Frosinone 35; Udinese 34; Empoli 33; Sassuolo 29; Salernitana 16.

