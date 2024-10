Empoli-Inter, Inzaghi lancia Taremi: probabili formazioni e dove vederla

Bologna, 29 ottobre 2024 – E’ ancora fresco il rocambolesco quattro a quattro con la Juve e l’Inter è rimasta un paio di giorni con un grande rammarico in corpo. La partita, di fatto, sembrava vinta e anche con l’occasione di segnare il 5-2 che avrebbe chiuso i conti, invece due sanguinosi contropiede hanno premiato la tecnica di Yildiz che ha impattato il match dando al Napoli di Conte la prima mini fuga stagionale con quattro punti di vantaggio sui nerazzurri e cinque sui bianconeri prima del completamento della giornata infrasettimanale. Ora, però, la situazione potrebbe ribaltarsi dato che l’Inter è di scena a Empoli e la Juve in casa col Parma, due match più abbordabili. Ma in Serie A le partite non si vincono sulla carta e tutto va conquistato in campo e la trasferta del Castellani non sarà di certo semplice per i campioni d'Italia in carica. Insomma, un turno infrasettimanale da leccarsi i baffi. L’Inter di Inzaghi, dunque, con qualche cambio di formazione, proverà a prendere tre punti da Empoli, con un occhio anche a Inter-Venezia di domenica e a Inter-Arsenal del 6 novembre. E’ il tour de force prima della terza e ultima sosta autunnale di campionato a metà novembre.

Probabili formazioni

Moduli speculari per Inzaghi e D’Aversa che poggiano sul 3-5-2 di base, seppur con prerogative di gioco diverse. I padroni di casa dovrebbero schierare Goglichidze, Ismajli e Viti in difesa, in mezzo Grassi a fare da diga, poi Fazzini e Anjorin al fianco con Gyasi e Pezzella quinti di centrocampo. In avanti probabile la coppia Colombo-Solbakken. Nell’Inter ci sarà inevitabilmente qualche rotazione anche se Inzaghi non potrà cambiare moltissimo. Zielinski dovrebbe essere riconfermato perno di centrocampo in sostituzione di Calhanoglu, ma dovrebbe rifiatare Barella con spazio a Mkhitaryan e Frattesi, poi Dimarco e Darmian gli esterni, stante l’assenza di Carlos Augusto. In avanti riposa Lautaro con Taremi e Thuram coppia d’attacco. EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D'Aversa. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Precedenti e statistiche

Sono 43 i precedenti totali tra Empoli e Inter con 35 vittorie nerazzurre, 4 pareggi e 4 sconfitte. Il primo confronto della storia risale alla Coppa Italia 1983/1984 con il successo dell’Inter a Milano per 3-1, poi replicato nella Coppa Italia dell’anno successivo con un doppio uno a zero sia a Milano che a Empoli. La prima vittoria empolese è invece del 14 settembre 1986 per uno a zero. Queste le statistiche Opta. L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro l’Empoli in Serie A: 25, in 32 precedenti (3N, 4P), tra cui 12 successi nei 13 match più recenti (1P). L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro l’Empoli in campionato e non ha mai registrato quattro clean sheet di fila contro i toscani in Serie A. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove trasferte contro l’Empoli in campionato (8V, 1N), già record di clean sheet di fila di una singola squadra contro un’avversaria fuori casa nella storia della Serie A; l’ultimo gol dei toscani in casa contro i nerazzurri nel torneo risale infatti al 30 aprile 2006 (autorete di Marco Materazzi per l’1-0 finale). Nel 2024 l’Empoli non ha trovato il gol in nove delle 14 partite casalinghe disputate in Serie A (incluse tutte le ultime quattro), più di ogni altra squadra nel periodo nella competizione. Solo una volta nella sua storia il club toscano non ha segnato in cinque gare interne di fila in Serie A: tra settembre e novembre 2016. L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P) e non registra una striscia più lunga senza successi in Serie A dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (otto in quel caso).

Le parole di D’Aversa

Alla vigilia della gara ha parlato solo il tecnico dell’Empoli Roberto D’Aversa, mentre Simone Inzaghi parlerà alle tv nel pre partita. L’Empoli, dopo un grande avvio di stagione, ha avuto un momento di calo ma il pareggio di Parma è stato ben accettato dall’allenatore D’Aversa, che in conferenza stampa si è espresso così: “Dobbiamo ragionare su tutto e da dove siamo partiti, sarebbe un errore non essere soddisfatti del punto col Parma – le sue parole – Vanno tenuti in considerazione gli avversari e a livello di energia abbiamo pagato la dura partita con il Napoli. Dobbiamo sicuramente essere più smaliziati e io, da allenatore, devo cercare di migliorare la squadra in ogni aspetto”. Adesso invece arriva l’Inter, partita difficile contro i campioni d’Italia in carica ma che si prepara da sé: “Sono match che non hanno bisogno di essere preparati – ancora D’Aversa – Vediamo le condizioni dei ragazzi per stabilire l’undici titolare. La cosa importante sarà il livello di attenzione e l’altra sera c’è stata una dimostrazione importante in Inter-Juve dove le squadre si sono riprese a vicenda”. Per i nerazzurri di Inzaghi fondamentali i tre punti per tenere il ritmo Scudetto, mentre i toscani, dopo un avvio convincente, vedono avvicinarsi la parte destra della classifica, in una lotta salvezza che promette di essere molto dura fino alla fine.

Dove vederla in tv

Empoli-Inter si gioca mercoledì 30 ottobre allo stadio Castellani di Empoli con calcio d’inizio alle ore 18.30. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn. Toscani per i punti salvezza, nerazzurri per rimanere in scia alle pretendenti per lo Scudetto.