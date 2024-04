Empoli-Torino 3-2, Niang al 95’ batte un colpo salvezza per i toscani

Empoli, 6 aprile 2024 - Un finale incredibile al Castellani e l’Empoli chiude il ciclo di quattro sconfitte consecutive con una vittoria bella per quanto preziosa. E’ M’Baye Niang l’eroe della serata con il piattone destro al 95’ che fa urlare di gioia il Castellani, dopo che il Toro aveva rimontato due volte l’Empoli (Cambiaghi e Cancellieri), di cui la seconda al 91’ con Zapata (doppietta). Toscani fuori dalla zona retrocessione con 28 punti, brutto passo falso per Juric nella lotta europea.

La partita

Nicola lascia fuori Niang e si affida a Cerri prima punta, Juric risponde con Vlasic a supporto della classica coppia Sanabria-Zapata. Match subito palpitante e vibrante in avvio. Proprio del Toro è la prima occasione con una percussione di Sanabria, abile a sfruttare il movimento di Zapata, ma il sinistro a tu per tu con Caprile è di poco a lato. E’ invece l’Empoli a sbloccarla poco dopo, il merito è di Cambiaghi che trova, dopo tanti tentativi, il suo primo gol in campionato con un destro violento che piega le mani a Milinkovic-Savic. Sono serviti 64 tiri all’attaccante per arrivare alla prima rete. Padroni di casa con grande ritmo e intensità perché in avvio la fame di salvezza sembra prevalere su quella d’Europa. Il Toro prova a reagire, ma la manovra è ingolfata e anche sugli esterni gli sbocchi sono minimi al cospetto di un Empoli ben quadrato e concentrato. La squadra di Nicola punta invece sul contropiede oppure sulla verticale sfruttando la fisicità di Cerri. Le occasioni, comunque, scemano dopo un inizio incoraggiante e spettacolare. Ce n’è una al 36’, creata da Vlasic che centra in maniera arretrata per il sinistro a colpo sicuro di Sanabria: Caprile c’è. I granata prendono possesso della partita, con l’Empoli a difendere dietro, ma manca il guizzo finale e così all’intervallo il risultato è di uno a zero. Il Toro parte aggressivo nel secondo tempo, la squadra di Juric prova una manovra avvolgente ma spesso si finisce in fascia e con palla lunga sfruttando le leve di Bellanova. La prima occasione arriva al 51’ su sviluppi di corner, quando Caprile salva di puro istinto su una zuccata ravvicinata di Zapata. L’Empoli addomestica bene la partita, con ordine, applicazione e il vantaggio aiuta dal punto di vista tattico con i granata costretti a scoprirsi. Il Toro, però, pareggia al 61’ con Zapata che resiste di fisico a Luperto e gira di testa il corner di Vojvoda. Match totalmente diverso dopo il pari, con il Toro che ha una seconda occasione con Bellanova smarcato da una punizione docile di Rodriguez, ma la difesa salva con affanno. Gli ospiti provano anche a vincerla, ma i cambi di Nicola sono determinanti e gli ingressi di Maleh, Niang e Cancellieri confezionano il gol. Il dieci avvia l’azione, Maleh la rifinisce e Cancellieri spara il sinistro all’angolino: 2-1 al 75’. Il Toro accusa il colpo e fatica a reagire nuovamente, ma proprio quando tutto sembrava perduto, al primo di recupero, arriva un’altra incornata di Zapata su bel cross di Bellanvoa: 2-2 al 92’. Finita? No, perché Bellanova commette una sciocchezza difensiva e Cacace ruba una preziosa palla sulla linea di fondo per il piattone di Niang che fa esplodere il Castellani al 95’. Colpo importante nella lotta salvezza per l'Empoli che sale a 28, il Toro torna a casa con tanto rammarico e un brutto stop nella rincorsa alle coppe.

Il tabellino

EMPOLI-TORINO 3-2

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni (18’ s.t. Maleh), Pezzella (18’ s.t. Cacace); Cambiaghi (24’ s.t. Cancellieri), Zurkowski (41’ s.t. Fazzini); Cerri (24’ s.t. Niang). All. Nicola. A disposizione: Caputo, Destro, Goglichidze, Grassi, Kovalenko, Perisan, Seghetti, Shpendi. Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic, Tameze, Buongiorno, Rodriguez (36’ s.t. Okereke); Bellanova, Ricci (36’ s.t. Lovato), Linetty (43’ s.t. Masina), Vojvoda (30’ s.t. Lazaro); Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric. A disposizione: Gemello, Kabic, Masina, Popa, Savva, Sazonov. Marcatori: Cambiaghi 6’, Zapata 60’, Cancellieri 75’, Zapata 91', Niang 95' Ammoniti: Walukiewicz, Cerri, Zapata Espulsi: