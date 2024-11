Serie A, 12esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 7 novembre 2024 – In contemporanea con gli ultimi impegni settimanali delle italiane nelle coppe europee, è di nuovo tempo di serie A, insolitamente al via di giovedì. La 12esima giornata prenderà il via già oggi con lo scontro – importante in chiave salvezza – fra Genoa e Como, appaiate in classifica a quota 9 punti. Stesso discorso per quanto riguarda le sfide fra Lecce ed Empoli, e fra Venezia e Parma. Il Milan è impegnato a Cagliari, poi fari puntati sul derby della Mole fra Juventus e Torino. Interessante lo scontro fra Atalanta e Udinese, con i nerazzurri pronti ad approfittare dei punti che Inter, Napoli o entrambe lasceranno per strada. Già, perché domenica sera c'è in programma proprio la gara fra gli uomini di Simone Inzaghi e quelli di Antonio Conte. Anche Lazio e Fiorentina hanno la chance di accorciare le distanze dalla vetta: i biancocelesti sono attesi dalla trasferta a Monza, mentre i viola ospitano l'Hellas Verona. A completare il quadro ecco Roma-Bologna.

Il programma delle gare e dove vederle

Genoa-Como: giovedì 7 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Lecce-Empoli: venerdì 8 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Venezia-Parma: sabato 9 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Cagliari-Milan: sabato 9 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Juventus-Torino: sabato 9 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Atalanta-Udinese: domenica 10 novembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Fiorentina-Hellas Verona: domenica 10 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 2 e in streaming su Dazn;

Roma-Bologna: domenica 10 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Monza-Lazio: domenica 10 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Inter-Napoli: domenica 10 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 2 e in streaming su Dazn

Le probabili formazioni

Genoa-Como

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.

Como (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Braunoder; Fadera, Paz, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas. Lecce-Empoli

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic. All. Gotti.

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Isamjli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D'Aversa. Venezia-Parma

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Duncan, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia. Cagliari-Milan

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca. Juventus-Torino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Njie. All. Vanoli. Atalanta-Udinese

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic. Fiorentina-Hellas Verona

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti. Roma-Bologna

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano. Monza-Lazio

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. Inter-Napoli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Le designazioni arbitrali

Genoa-Como: arbitro: Rapuano, Cecconi – Zingarelli, IV: Massimi, VAR: Paterna, AVAR: Gariglio;

Lecce-Empoli: arbitro: Sacchi, Dei Giudici – Perrotti, IV: Cosso, VAR: Maggioni, AVAR: La Penna;

Venezia-Parma: arbitro: Chiffi, Lo Cicero – Votta, IV: Crezzini, VAR: Serra, AVAR: Massa;

Cagliari-Milan: arbitro: Fabbri, Meli – Alassio, IV: Galipo’, VAR: Aureliano, AVAR: Di Paolo;

Juventus-Torino: arbitro: Sozza, Imperiale – Rossi C., IV: Guida, VAR: Marini, AVAR: Abisso;

Atalanta-Udinese: arbitro: Di Bello, Carbone - Peretti, IV: Rutella, VAR: La Penna, AVAR: Gariglio;

Fiorentina-Hellas Verona: arbitro: Zufferli, Vecchi - Di Monte, IV: Doveri, VAR: Mazzoleni, AVAR: Pezzuto;

Roma-Bologna: arbitro: Manganiello, Raspollini - Di Gioia, IV: Piccinini, VAR: Meraviglia, AVAR: Marini;

Monza-Lazio: arbitro: Colombo, M.Scarpa - Bahri, IV: Bonacina, VAR: Abisso, AVAR: Massa;

Inter-Napoli: arbitro Mariani, Giallatini - Colarossi, IV: Marcenaro, VAR: Di Paolo, AVAR: Aureliano

La classifica

Napoli 25; Inter 24; Atalanta, Fiorentina, Lazio 22; Juventus 21; Milan* 17; Udinese 16; Bologna* 15; Torino, Empoli 14; Roma 13; Verona 12; Parma, Como, Cagliari, Genoa 9; Monza, Venezia, Lecce 8

*una gara da recuperare