Serie A, 11esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Milano, 1 novembre 2024 - Appena archiviato l'unico turno infrasettimanale della stagione, è già tempo di 11esima giornata di serie A, che verrà inaugurata sabato dal duello fra Bologna e Lecce. Sempre di sabato in campo sia la Juventus che il Milan, entrambe in trasferta: i bianconeri affrontano l'Udinese, mentre i rossoneri saranno di scena a Monza. Il programma della domenica inizierà con il big match fra la capolista Napoli e l'Atalanta. Particolarmente interessante anche la sfida fra Torino e Fiorentina. L'Inter ospita il Venezia e la Roma va a Verona. Lunedì le ultime tre gare: in chiave salvezza, occhio a Empoli-Como e Parma-Genoa. La Lazio invece accoglie il Cagliari.

Il programma delle gare e dove vederle

Bologna-Lecce: sabato 2 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Udinese-Juventus: sabato 2 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Monza-Milan: sabato 2 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Napoli-Atalanta: domenica 3 novembre, ore 12:30; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Torino-Fiorentina: domenica 3 novembre, ore 15; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Hellas Verona-Roma: domenica 3 novembre, ore 18; diretta tv su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Inter-Venezia: domenica 3 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Parma-Genoa: lunedì 4 novembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 1 e in streaming su Dazn;

Empoli-Como: lunedì 4 novembre, ore 18:30; diretta tv su Dazn 2 e in streaming su Dazn;

Lazio-Cagliari: lunedì 4 novembre, ore 20:45; diretta tv su Dazn 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, Sky Go e Now;

Le probabili formazioni

Bologna-Lecce

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Pierret, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. All. Gotti. Udinese-Juventus

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Thuram; Weah, Fagioli, Yildiz; Mbangula. All. Motta Monza-Milan

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca. Napoli-Atalanta

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. Torino-Fiorentina

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Vlasic, Ricci, Tameze, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Bove, Colpani, Beltran, Kouamé. All. Palladino. Hellas Verona-Roma

Verona (4-2-3-1): Montipò; Coppola, Ghilardi, Daniliuc, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric. Inter-Venezia

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco. Parma-Genoa

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator; Pinamonti. All. Gilardino. Empoli-Como

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa.

Como (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas. Lazio-Cagliari

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

Le designazioni arbitrali

Bologna-Lecce: arbitro Collu di Cagliari, assistenti Rossi e Ceccon, IV Ufficiale Galipò, VAR Ghersini, AVAR Massa;

Udinese-Juventus: arbitro Abisso di Palermo, assistenti: Cecconi e Zingarelli, IV Ufficiale Prontera, VAR Paterna, AVAR Chiffi;

Monza-Milan: arbitro Feliciani di Teramo, assistenti Bercigli e Perrotti, IV Ufficiale Mariani, VAR Serra, AVAR Maresca;

Napoli-Atalanta: arbitro Doveri di Roma, assistenti Scatragli e Moro, IV Ufficiale Marinelli, VAR Fabbri, AVAR Massa;

Torino-Fiorentina: arbitro La Penna di Roma 1, assistenti Capaldo e Politi, IV Ufficiale Santoro, VAR Di Paolo, AVAR Ghersini;

Hellas Verona-Roma: arbitro Marcenaro di Genova, assistenti Meli e Abisso, IV Ufficiale Marchetti, VAR Pairetto, AVAR Maresca;

Inter-Venezia: arbitro Ferrieri Caputi di Livorno, assistenti Prenna e Cavallina, IV Ufficiale Tremolada, VAR Marini, AVAR Chiffi;

Parma-Genoa: arbitro Guida di Torre Annunziata, assistenti Costanzo e Yoshikawa, IV Ufficiale Perri, VAR Mazzoleni, AVAR Pairetto;

Empoli-Como: arbitro Di Bello di Brindisi, assistenti Bresmes e Palermo, IV Ufficiale Dionisi, VAR Gariglio, AVAR Paterna;

Lazio-Cagliari: arbitro Ayroldi di Molfetta, assistenti Preti e Garzelli, IV Ufficiale Zufferli, VAR Meraviglia, AVAR Fabbri

La classifica

Napoli 25; Inter 21; Atalanta, Fiorentina, Lazio 19; Juventus 18; Udinese 16; Milan*, Torino 14; Roma 13; Bologna 12; Empoli 11; Parma, Verona, Como, Cagliari 9; Monza, Venezia, Lecce 8; Genoa 6

