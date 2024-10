Empoli-Inter 0-3, Frattesi trascina i nerazzurri. Lautaro nella storia del club

Empoli, 30 ottobre 2024 - Il Napoli chiama, l'Inter risponde. Dopo il colpo dei partenopei a San Siro contro il Milan, la Beneamata era obbligata a vincere in quel di Empoli. E i campioni d'Italia in carica non sbagliano, imponendosi allo stadio Castellani per 0-3, grazie alla doppietta dell'ex di turno Frattesi e alla rete di Lautaro Martinez, la numero 134 con indosso la maglia nerazzurra, il che significa primo posto nella storia del club lombardo fra i marcatori stranieri. Da segnalare l'espulsione nella prima frazione di Goglichidze quando ancora il risultato non era stato sbloccato: un episodio che di fatto indirizza il match e facilita il compito ai ragazzi di Simone Inzaghi nella ripresa.

Le scelte dei due allenatori

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Maleh, Anjorin, Cacace; Fazzini, Solbakken; Colombo. All. D'Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Primo tempo

Il copione della gara è chiaro fin da subito: il possesso della palla è controllato dall'Inter, mentre l'Empoli riparte veloce in contropiede. Come al 6', quando viene liberato Solbakken, il cui destro risulta però troppo debole per impensierire Sommer. Al 10', sugli sviluppi di un angolo, ancora azzurri pericolosi con un cross di Fazzini che per un soffio non trova Gyasi. Due minuti più tardi sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio quando una punizione di Dimarco viene deviata verso la propria porta da Ismajli: è necessario il miracolo di Vasquez per evitare lo 0-1. I lombardi premono e al 19' sbloccano il risultato: Lautaro Martinez cerca Darmian che vince un rimpallo e con uno scavetto beffa Vasquez. La rete però viene annullata per un tocco di mano del difensore ex Parma, segnalato dalla sala Var. Var al quale al 30' il direttore di gara Marchetti va a vedere un intervento di Goglichidze su Thuram: il numero 2, invece che essere ammonito, viene espulso. Sulla punizione seguente ci prova Dimarco dalla distanza, ma Vasquez non ha problemi. Nonostante la superiorità numerica, la strada per i ragazzi di Inzaghi non è in discesa, visto che l'Empoli - difendendosi basso - concede pochissimo. Occasione al 45' per Lautaro Martinez, che su azione da corner non inquadra il bersaglio di testa. E' l'ultima emozione della prima frazione.

Secondo tempo

In avvio di ripresa D'Aversa schiera De Sciglio. Al 50' l'Inter passa: Bastoni cambia campo per Darmian, bravo a non far uscire il pallone e a servire Frattesi, la cui conclusione - deviata - non dà scampo a Vasquez. Altri due cambi per l'Empoli, che inserisce Henderson e Pezzella. I locali cercano di reagire affidandosi alla qualità di Fazzini, ma gli ospiti non rischiano granché. Continuano nel frattempo le sostituzioni: da un lato tocca a Pellegri, dall'altro a Zielinski, Pavard e Dumfries. Al 66' Vasquez tiene in piedi i suoi dicendo di "no" alla zuccata di Lautaro Martinez, mentre dopo la respinta Bisseck spara la sfera alta. Il raddoppio nerazzurro è tuttavia solo rimandato di qualche secondo: Barella in verticale per Lautaro che fa la sponda per l'accorrente Frattesi, che con un rasoterra preciso trafigge nuovamente il portiere avversario. La Beneamata è in totale controllo e al 77' bussa di nuovo dalle parti di Vasquez, con Barella che per poco non centra lo specchio con un tiro di prima. Subito dopo il numero 23 offre l'assist a Lautaro Martinez per il sigillo dello 0-3. Nel finale di match c'è tempo anche per l'esordio di Palacios.

Il tabellino di Empoli-Inter

Empoli-Inter 0-3

Empoli (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 93 Maleh, 8 Anjorin, 13 Cacace; 10 Fazzini, 17 Solbakken; 29 Colombo. A disposizione: 12 Seghetti, 98 Brancolini, 3 Pezzella, 5 Grassi, 6 Henderson, 7 Sambia, 9 Pellegri, 16 Belardinelli, 19 Ekong, 22 De Sciglio, 31 Tosto, 32 Haas, 35 Marianucci, 90 Konate. Allenatore: Roberto D’Aversa. Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Palacios, 52 Berenbruch, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marchetti.

Marcatori: Frattesi 50′ e 67′, Lautaro 79′.

Note: ammoniti Cacace e Bastoni. Espulso Goglichidze.

