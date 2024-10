Orsolini aggancia Balotelli: con 52 gol entra nella top 5 dei marcatori in attività

Bologna, 30 ottobre 2024 – Riccardo Orsolini è tornato al centro del Bologna. Dopo la rete segnata al Genoa, l’ala destra del Bologna ha timbrato il cartellino anche nel match di ieri contro il Cagliari, aprendo le danze per la vittoria finale dei felsinei. La partita di ieri, inoltre, è servita a Orsolini anche per rispondere alle critiche che gli sono state mosse a seguito dell’apparizione sottotono contro l’Aston Villa in Champions, dove l’esterno è stato uno dei più criticati. Il gol di ieri è stato tutt’altro che banale: dopo aver ricevuto palla da Ndoye, a seguito dell’ottimo velo di Castro, Orso ha fintato il suo classico movimento a rientrare per calciare con il sinistro, per poi proseguire dritto e tirare col destro. Scuffet, che si aspettava la canonica mossa del 7 del Bologna, è rimasto sorpreso, e non ha potuto evitare al pallone di terminare la sua corsa in fondo alla rete.

Con la rete di ieri, quindi, Orsolini ha raggiunto quota 52 reti in 207 partite giocate in Serie A, diventando il quinto giocatore in attività della massima serie italiana con più marcature, al pari di Mario Balotelli. Il neo attaccante del Genoa, infatti, ha segnato lo stesso numero di gol di Orso, ma con 66 partite in meno: i match che sono serviti a Supermario per raggiungere quota 52 reti sono stati 141. Al terzo posto di questa speciale classifica si trova Leonardo Pavoletti, che ieri ha seguito la partita del suo Cagliari proprio contro la squadra di Orsolini dalla panchina: il numero 30 dei sardi occupa la terza posizione grazie alle 64 reti in 204 partite giocate, ad appena 5 centri da Stephan El Shaarawy, che si trova al secondo posto con 69 marcature in 290 match disputati. Al primo posto c’è il gallo Belotti, che guida la classifica grazie ai suoi 113 gol in 337 partite. Dietro Orsolini, invece, ci sono Politano (51 gol in 290 partite), Petagna (49 gol in 234 partite), Caprari (49 gol in 255 partite), Lorenzo Pellegrini (44 gol in 259 partite) e Andrea Pinamonti (43 gol in 181 partite). I numeri di Orsolini, però, sono destinati a crescere, data l’età del calciatore (27 anni compiuti il 24 gennaio) e la sua propensione offensiva, che lo rende una delle migliori ali della Serie A. L’anno scorso ha chiuso la stagione con 10 gol e 2 assist, per un totale di 1.911’ giocati. Quest’anno, Riccardo ha come obiettivo minimo la doppia cifra, oltre che caricarsi sulle spalle il Bologna, squadra del quale è un vero e proprio simbolo.