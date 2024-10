Juventus, sindrome da pareggio: nel 2024 ne sono arrivati ben 16

Torino, 31 ottobre 2024 – Non è certamente il momento più felice per la Juventus, che dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro l’Inter a San Siro nella gara di domenica sera, ha conquistato solo un punto anche nella sfida di ieri contro il Parma. Il risultato, maturato dopo essere andata sotto in due occasioni, rispecchia perfettamente quello che è il momento della squadra bianconera, che appare spaesata e confusionaria, con le certezze di inizio anno che ora sono diventate delle incognite. L’eccellente fase difensiva, che aveva permesso alla squadra di Thiago Motta di collezionare ben 6 clean sheet nelle prime 7 partite della stagione, ora presenta delle enormi lacune, con Danilo, Gatti e Kalulu che non stanno riuscendo a sopperire all’assenza di Bremer. I bianconeri sono ancora imbattuti in Serie A, ma la distanza dal Napoli capolista comincia già ad essere significativa, dal momento che gli azzurri si trovano in prima posizione in solitaria a +7 sui bianconeri e a +4 sull’Inter secondo. Un pareggio è sempre meglio di una sconfitta, ma nel corso dell’anno solare 2024 finora la Juventus ha collezionato fin troppi pareggi: ben 16 in 30 giornate complessive di campionato, che la mettono al primo posto in questa speciale classifica tra tutte le squadre dei top 5 campionati europei.

La striscia è partita il 27 gennaio scorso, quando i bianconeri sono stati fermati in casa dall’Empoli, non andando oltre il risultato di 1-1, poi è arrivato il 2-2 contro il Verona al Bentegodi il 17 febbraio, il 2-2 contro l’Atalanta allo Stadium il 10 marzo, lo 0-0 contro il Genoa al Ferraris il 17 marzo, un altro pareggio a reti bianche contro il Torino all’Olimpico Grande Torino il 13 aprile, il 2-2 contro il Cagliari in Sardegna il 19 aprile, lo 0-0 contro il Milan allo Stadium il 27 aprile, l’1-1 contro la Roma all’Olimpico il 5 maggio, l’1-1 contro la Salernitana a Torino il 12 maggio e il 3-3 contro il Bologna al Dall’Ara il 20 maggio. Nella stagione 2024-25, invece, nonostante l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina e i primi risultati rassicuranti contro Como e Verona (3-0 per i bianconeri in entrambe le partite), è arrivato il primo pareggio in casa contro la Roma per 0-0 il 1° settembre, per poi ripetersi il 14 al Castellani contro l’Empoli. Successivamente è arrivato un altro 0-0, contro il Napoli allo Stadium il 21 settembre, e, dopo la vittoria per 3-0 sul Genoa in trasferta, contro il Cagliari tra le mura amiche è arrivato nuovamente un pari, questa volta per 1-1 domenica 6 ottobre. Gli ultimi due pareggi, infine, sono stati quello contro l’Inter di domenica scorsa e quello di ieri contro il Parma. I bianconeri ora si trovano -1 dal più alto numero di pareggi ottenuti in un anno: 17 nel 1956.