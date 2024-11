Fiorentina-Inter, Inzaghi con la Thu-La, Palladino con Kean: probabili e orari tv

Milano, 30 novembre 2024 – Una Serie A bellissima che domenica pomeriggio vedrà un big match Scudetto tutto da godere. Comanda il Napoli con 29 punti, solo uno in più di un quartetto arrembante composto da Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio, poi la Juve di Motta a 25 punti. Al Franchi si gioca Fiorentina-Inter, un crocevia importante per Simone Inzaghi e Raffaele Palladino e le rispettive ambizioni. L’Inter vuole proseguire il momento florido con una striscia di risultati sia in campionato che in Champions, soprattutto tenere il ritmo del Napoli, dall’altro la Fiorentina avrà di fronte il primo vero esame per le parti alte dopo sette vittorie consecutive. Firenze torna a vivere una partita che vale un pezzo di primato e i nerazzurri campioni in carica rappresentano un banco di prova credibile, duro, ma da affrontare con la consapevolezza di poter proseguire un certo tipo di cammino. Sarà anche la sfida tra gli attaccanti, con un ritrovato Moise Kean al cospetto di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma anche negli altri reparti ci sarà da divertirsi con Barella e Adli, Mkhitaryan e Bove, Cataldi e Calhanoglu a scontrarsi nelle zone nevralgiche del gioco. Interessante anche la sfida in fascia tra il motorino Dimarco e il sempre guizzante Dodò. Insomma, match di alto livello che lascia intendere grande spettacolo.

Probabili

Per Inzaghi sono fuori Pavard e Carlos Augusto, Palladino registra la sola assenza di Richardson, mentre su Gudmundsson si deciderà all’ultimo minuto. 3-5-2 per i nerazzurri con Bisseck, De Vrij e Bastoni dietro, Dumfries e Dimarco i quinti di centrocampo, mentre in mezzo Calhanoglu a far da regia con Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti, manco a diro, Thuram e Lautaro. Nella Fiorentina 4-3-2-1 con Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti a De Gea, a centrocampo terzetto Adli, Cataldi, Bove per dare dinamismo e qualità. mentre davanti Kean centravanti con Beltran e Colpani a supporto se non dovesse farcela l’islandese. FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Precedenti

Sono 188 i precedenti totali tra Fiorentina e Inter con 80 vittorie nerazzurre, 58 pareggi e 50 successi viola. Il primo precedente risale al 30 settembre 1928 con il successo esterno della squadra meneghina per 0-3, mentre il primo successo viola risale al 24 aprile 1932, in casa sempre per 3-0. Considerando le sole partite a Firenze i precedenti sono 95 con 26 vittorie dell’Inter, 32 successi della Fiorentina e 37 pareggi. L’Inter non perde a Firenze dal 22 aprile 2017 quando finì con un rocambolesco 5-4 e in campionato ha vinto le ultime quattro sfide, sommando anche tre pareggi consecutivi. Queste le statistiche Opta. Dal 2017 in avanti la Fiorentina ha vinto solo una dele 14 sfide giocate contro i nerazzurri con uno score di 5 pareggi e 8 sconfitte. L’Inter ha vinto sei delle ultime otto partite contro la Fiorentina in campionato e dal 2020 nessuna squadra ha battuto più volte i viola a parte il Milan (sei a testa). Ma oggi c’è una Fiorentina in grande forma che arriva alla sfida con 7 vittorie consecutive e se arrivasse a 8 eguaglierebbe il suo record storico stabilito tra il febbraio e l’aprile 1960 con Luis Carniglia in panchina. Attenzione alle palle inattive, dove la Fiorentina giganteggia con 11 gol su sviluppi da calcio da fermo (cinque da corner, tre su rigore, due su punizione diretta e uno da rimessa laterale).

Le parole di Simone Inzaghi

Partita di alto livello per l’Inter che farà visita a una Fiorentina in grande forma sia in Italia che in Europa e servirà una prestazione di spessore in un crocevia importante nelle zone alte della classifica. L’avvertimento di Inzaghi: “Sarà una partita molto difficile e dipenderà dal nostro approccio – le sue parole – Loro arrivano da sette vittorie consecutive e senza dubbio sarà un avversario impegnativo. Entrambe le squadre hanno avuto impegni europei e loro hanno un allenatore molto bravo e giocatori di qualità. Servirà una grande Inter”. Ma dopo un avvio balbettante sotto l’aspetto difensivo, l’Inter ha chiuso la porta in sette delle ultime nove partite: “Stiamo lavorando bene sulle due fasi e come collettivo, per noi l’obiettivo è sempre quello di migliorare insieme. Solo così si cresce anche individualmente”, il mantra del tecnico alla tv ufficiale del club. I risultati sono una diretta conseguenza, soprattutto negli ultimi due mesi con 10 vittorie e 2 pareggi: “La squadra lavora bene fin da luglio e siamo contenti di questo ottimo rendimento. Dobbiamo continuare così perché sarà un match difficile”.

Dove vederla in tv

Fiorentina-Inter, big match della quattordicesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 1 dicembre alle ore 18 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. Prevista la doppia diretta televisiva. Live sulla piattaforma Dazn, visibile tramite una connessione internet su smart tv, oppure Playstation, Xbox o TimVision, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. Diretta su Sky sui canali Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251 con telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. In streaming su Sky Go. Dopo la sfida del Franchi, l’Inter avrà una settimana di tregua e andrà venerdì a Parma, non c’è la Champions e l’ottavo di finale di Coppa Italia con l’Udinese si gioca il 19 dicembre, mentre la Fiorentina avrà ancora triplo impegno settimanale con il derby di Coppa con l’Empoli, mercoledì alle 21, e poi domenica di nuovo al Franchi per la sfida al Cagliari di Nicola.