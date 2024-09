Il Milan torna a vincere un derby, Fonseca: “Siamo stati coraggiosi”

Milano, 22 settembre 2024 – Stavolta l’Inter si lecca le ferite dopo sei successi consecutivi. Gabbia ha deciso nel finale il derby e il Milan torna a sorridere, rilanciandosi anche nella scia delle pretendenti al titolo e ridando fiato al tanto discusso Fonseca. Il difensore, schierato a sorpresa titolare, ha trovato la zuccata vincente all’88’ mandando in visibilio la parte rossonera del Meazza. Poco soddisfatto Inzaghi che ha visto i suoi poco precisi, poco lucidi e poco intensi sulle seconde palle. Inter sfilacciata, soprattutto nel secondo tempo, tenuta spesso in vita da Sommer, mentre dall’altra parte il Milan ha dimostrato più voglia di vincere, più energie e una buona tattica di Fonseca di schierarsi 4-2-4.

Fonseca: “Vittoria importante”

Dopo tante critiche, tante polemiche, Fonseca ha trovato la prima vera gioia della sua avventura milanista, arginando un digiuno lungo sei partite e con due buone scelte: Gabbia titolare e il 4-2-4 che ha mandato in crisi le uscite da basso nerazzurre. La soddisfazione del tecnico rossonero: “E’ stata una partita importante per tanti aspetti, primo perché il Milan non vinceva un derby da tanto e poi per il momento che stavamo passando – la sua analisi – I giocatori sono stati molto coraggiosi e abbiamo meritato il successo. Non ricordo nell’ultimo periodo una squadra cha abbia creato così tanti problemi all’Inter come abbiamo fatto noi stasera”. Il match winner Matteo Gabbia ha invece parlato così al 90’: “Sono molto contento per noi e per i tifosi – le sue parole – Era un momento difficile e questa vittoria di dà energia. Queste prestazioni devono essere la normalità per noi. Allenarci bene è un nostro dovere e siamo sempre stati al fianco del mister nonostante tutto quello che è stato detto fuori”.

Lautaro: "Non siamo stati noi"

Non può essere soddisfatto Simone Inzaghi che ha visto i suoi disordinati e sconclusionati sin dai primi minuti del primo tempo e il pari ha illuso che potesse di nuovo arrivare un buon derby. Invece, il secondo tempo è stato oggettivamente brutto, con tanti errori all’interno di una squadra sfilacciata e non rivitalizzata dai cambi, che anzi hanno forse peggiorato le cose. In casa Inter ha parlato il capitano Lautaro Martinez, il quale ha cercato di tenere la barra dritta spronando la squadra a migliorare: “Oggi non siamo stati noi – le sue parole a Inter tv – Abbiamo approcciato male e il ritmo è stato basso, se la palla gira lenta le partite non si vincono. Dobbiamo migliorare tanto e lo faremo testa bassa e lavorare, come sempre. Ora testa alla prossima partita”.