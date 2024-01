Monza-Inter, probabili formazioni e orari tv

Milano, 12 gennaio 2024 - Primo crocevia importante in apertura di girone di ritorno per l’Inter di Simone Inzaghi che ha ottenuto il titolo di campione d’inverno ma deve ancora guardare gli specchietti per la presenza ravvicinata della Juve di Allegri. La seconda parte di stagione si apre con due partite insidiose per le contendenti, anche se forse quella dei nerazzurri potrebbe essere più complicata. Mentre i bianconeri giocheranno addirittura martedì in casa con il Sassuolo, nella giornata di sabato toccherà all’Inter farsi trovare pronta al Brianteo di Monza contro l’ostico Raffaele Palladino. Già la passata stagione i brianzoli fermarono due volte l’Inter e dunque per banda nerazzurra si renderà necessaria una prestazione di livello per evitare guai e un possibile ribaltamento della classifica. Inter a quota 48 punti, proiezione finale 96, Juventus a quota 46 e con l’odore della preda molto vicino: sarà un ritorno entusiasmante, anche perché i bianconeri non hanno le coppe. Il Monza, con la vittoria di Frosinone, è salito invece all’undicesimo posto con 25 punti, staccando la zona retrocessione e avvicinando quella europea: sarà gara che tarerà anche le ambizioni dei brianzoli.

Probabili formazioni

Quella di sabato sarà anche una partita di ex. Nel Monza giocano D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola e Carboni, tutti con un passato interista, mentre nei nerazzurri Carlos Augusto, prevelato la scorsa estate, e Stefano Sensi, che ha avuto una parentesi con il Monza la scorsa stagione. Nell’Inter c’è Cuadrado unico infortunato, mentre nei brianzoli fuori Caprari e Di Gregorio per infortunio e Machin per la Coppa d’Africa. Due diffidati per parte: Barella e Calhanoglu da una parte, Birindelli e Gagliardini dall’altra. Difesa a tre per entrambi i tecnici, seppur con moduli leggermente differenti. 3-4-2-1 per Palladino che dovrebbe riproporre Gagliardini perno centrale difensivo con D’Ambrosio e Caldirola braccetti, in mezzo Pessina e Bondo con Pereira e Ciurria in fascia. Davanti Colpani e Valentin Carboni, un altro ex, a supporto di Dany Mota. 3-5-2 per Inzaghi che confermerà Acerbi in mezzo con Bastoni e Pavard braccetti, a centrocampo Dumfries e Dimarco a scorrazzare in fascia, Calhanoglu il regista centrale, Barella e Mkhitaryan le mezze ali. In avanti coppia classica composta da Lautaro e Thuram. MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, Valentin Carboni; Mota Carvalho. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Precedenti

Sono pochi i precedenti tra le due squadre, anche perché il Monza ha ottenuto la prima storica promozione in Serie A solo due stagioni fa. In totale sono dieci gli scontri con 6 vittorie nerazzurre, 2 pareggi e 2 vittorie brianzole. I primi otto precedenti riguardano la Coppa Italia, con il primo assoluto che risale al 7 giugno 1958 con il successo esterno del Monza per 1-4. Da lì in avanti striscia interista con cinque vittorie e un pareggio nei successivi sei precedenti, mentre con lo sbarco in Serie A del Monza le cose si sono complicate. L’anno scorso a Monza finì 2-2, con l’Inter avanti due volte ma altrettante volte ripresa e con il gol finale al 90’ spaccato propiziato da una zuccata di Caldirola. Peggio è andata al ritorno a San Siro con lo zero a uno ospite sempre a firma Caldirola. Riscatto interista invece in questo campionato con la vittoria 2-0 firmata il 19 agosto da una doppietta di Lautaro Martinez.

Arbitro della sfida

L'arbitro di Monza-Inter, match valevole per la 20ª giornata di Serie A, sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli assistenti saranno Peretti e Dei Giudici, il quarto ufficiale sarà Volpi, VAR dell'incontro Aureliano, Assistente VAR Mazzoleni. Con l’inter un precedente con Rapuano e una sconfitta, si tratta di Inter-Empoli 0-1 del 23 gennaio 2023 con il doppio cartellino giallo a Milan Skriniar. Nessun precedente con il Monza.

Mercato: si avvicina Zielinski

Non solo si gioca, ma c’è anche il mercato aperto e l’Inter lavora ad un parametro zero per giugno. Preso Buchanan per sostituire Cuadrado infortunato, in ottica prossima stagione occhi a centrocampo su Piotr Zielinski. Il mediano polacco del Napoli non rinnoverà il contratto e di conseguenza potrà cambiare casacca a costo zero, e così Beppe Marotta si è fiondato su di lui con una buona offerta economica sull’ingaggio. Inter per ora nettamente in vantaggio sulla concorrenza con un contratto fino al 2027 da 4.5 milioni di euro netti a stagione. Su Zielinski si erano affacciate anche la Juventus e qualche club della Saudi League, ma l’Inter si sente forte di un accordo sostanzialmente raggiunto e della volontà di Zielinski di approdare a Milano. Il polacco, tra l’altro, avrebbe rifiutato ogni proposta dagli arabi per rimanere in Europa e in Serie A. Non solo centrocampo. La dirigenza nerazzurra continua a sondare la posizione di Mehdi Taremi del Porto, attaccante già cercato la scorsa estate prima di prendere Arnautovic. La punta iraniana classe 1991 va in scadenza di contratto a giugno con i portoghesi e anche lui può diventare una ottima pedina a parametro zero, soprattutto considerando i rendimenti sotto tono, almeno per ora, sia di Marko Arnautovic sia di Alexis Sanchez.

Orari tv

Monza-Inter si disputerà sabato 13 gennaio alle 20:45 allo stadio Brianteo e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite). Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. Per quanto riguarda la telecronaca, su Dazn ci saranno Ricky Buscaglia e Alessandro Budel, mentre su Sky convocati Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

