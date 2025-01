Napoli, esame Fiorentina alle 18: out i due esterni oltre a Buongiorno. Palladino cerca continuità dopo il pari allo Stadium. Conte tenta la fuga: ma senza Kvara e Politano

Mentre a Riad impazza la Supercoppa, il Napoli torna in campo contro la Fiorentina per chiudere il girone d’andata e tentare la fuga in classifica staccando Inter e Atalanta.

La squadra che si presenterà oggi allo Stadio Artemio Franchi (calcio d’inizio alle 18, diretta su Dazn) sarà però in piena emergenza a causa dei numerosi infortuni. "Politano non è tra i convocati, è stata una settimana con qualche intoppo. Non è l’unico out perché non ci saranno neanche Kvaratskhelia e Buongiorno. Gli imprevisti fanno parte della stagione, sopperiremo col lavoro del gruppo", ha dichiarato Antonio Conte. Il tecnico pugliese dovrà quindi inventarsi una mossa delle sue per cercare di indirizzare l’esito della gara dalla parte degli azzurri. Una soluzione potrebbe essere l’avanzamento di Spinazzola nel ruolo di esterno offensivo ma attenzione anche a Raspadori, match winner della sfida contro il Venezia.

La Fiorentina invece vuole dare continuità al pareggio contro la Juventus e ritrovare una vittoria che, in campionato, manca da tre turni. Per questo motivo, Raffaele Palladino sembrerebbe intenzionato a confermare gli stessi undici di Torino, con l’unica novità che potrebbe essere sulla fascia sinistra con Gosens al posto di Parisi.