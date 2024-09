Osimhen e Varane fuori dalla lista di Napoli e Como per la Serie A: esclusioni eccellenti

Napoli, 31 agosto 2024 – La telenovela Osimhen è finita nel modo peggiore, sia per lui che per il Napoli: il centravanti nigeriano, infatti, è stato messo fuori rosa dai partenopei dopo il mancato passaggio all'Al-Ahli, perciò, salvo clamorosi colpi di scena, Osimhen vivrà almeno cinque mesi da “separato in casa con il Napoli”. Dubbi anche sulle condizioni di Varane a Como, con Fabregas che lo ha escluso dalla lista.

Osimhen e Varane, che caos

Sembrava tutto fatto per il suo passaggio dal Napoli all'Al-Ahli: nei giorni precedenti, infatti, il club arabo aveva trovato l'accordo con il giocatore per un contratto da circa 40 milioni a stagione e con il Napoli per 80 milioni, ma nel pomeriggio di ieri qualcosa è andato storto. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha alzato la richiesta di ulteriori 5 milioni, scatenando il nervosismo del club saudita che ha deciso di mollare la pista, per poi puntare tutto su Ivan Toney, acquistato per circa 40 milioni di sterline. A quel punto, il Chelsea ha provato a inserirsi per prelevare Osimhen allo scadere, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione, perciò, al termine del calciomercato nella maggior parte dei campionati, il centravanti è rimasto al Napoli. Cosa succederà ora? Gli unici campionati nei quali è possibile ancora fare operazioni di mercato sono l'Arabia, il Qatar e la Turchia, perciò Osimhen avrebbe ancora la possibilità di trasferirsi, ma dopo il mancato passaggio all'Al-Ahli e il rifiuto al Chelsea (le due squadre che avevano mostrato maggior interesse per il giocatore) è altamente probabile che l'attaccante rimanga a Napoli da “separato in casa”, senza la possibilità di giocare in campionato, dal momento che oggi è arrivata la conferma sul fatto che il nigeriano non è stato inserito nella lista degli arruolabili da Antonio Conte per la Serie A 2024-25, a differenza di Michael Folorunsho che, seppur ai margini del progetto, è comunque presente nell'elenco stilato dal mister salentino.

Anche nella lista del Como c'è un'esclusione eccellente: Raphael Varane, infatti, è fuori dalla lista di Fabregas per la Serie A 2024-25. Il difensore francese, arrivato in Lombardia tra la gioia e lo stupore dopo l'esperienza non tanto fortunata tra le fila del Manchester United, doveva essere il pilastro della difesa del Como, ma già dai primi giorni ha dovuto scontrarsi con l'ennesimo infortunio che l'ha colpito in questi ultimi sfortunati anni di carriera. All'esordio in Coppa Italia, infatti, il centrale francese ha contratto un infortunio al ginocchio che avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi di gioco almeno fino al rientro dalla sosta per le nazionali, ma forse lo stop potrebbe essere più lungo del previsto, perciò il mister spagnolo ha deciso di tenerlo fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili del campionato. E c'è chi parla pure di una possibile risoluzione contrattuale…